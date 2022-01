BBB 22: Dani Calabresa estreia no ‘CAT BBB’ nesta terça-feira (25/01); saiba como participar

A humorista Dani Calabresa vai estrear o quadro ‘CAT BBB’, no ‘BBB 22’, na noite desta terça-feira (25/01). Apesar do clima tenso, principalmente entre os participantes que estão na berlinda, Naiara Azevedo, Luciano e Natália, a comediante, que irá substituir Rafael Portugal, promete ser uma boa aposta do ‘Big Boss', Boninho, e divertir o público às terças. Saiba como participar:

VEJA MAIS

O que é o ‘CAT BBB’?

O quadro ‘coleta’ os pedidos inusitados, as reclamações e considerações do público sobre o reality show. Dani Calabresa vai poder ‘interagir’ com os fãs do programa e fazer ‘brincadeiras’ sobre.

Quando passa o ‘CAT BBB’?

O quadro vai ao ar todas às terça-feiras, no dia da eliminação do programa.

Como participar do ‘CAT BBB’?

O público pode interagir com a humorista Dani Calabresa assinando a GloboPlay ou enviando um ‘oi’ para o WhatsApp do programa no número (21) 99821-2619.

Nas redes sociais, o diretor do programa, publicou uma foto de Dani como forma de dar ‘às boas-vindas’. “Juro que não sou eu nesse call!! @calabresadani cuida do nossa #catbbb”, escreveu no post.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)