Associação AVC emite nota de repúdio contra fala debochada de Nego Di contra Arlindo Cruz

A Associação Ação AVC emitiu uma nota de repúdio no último sábado (12) contra a fala de Nego Di, confinado do ‘BBB 21’, dito anteriormente a participação no reality show. O humorista debochou, durante uma entrevista para um programa de rádio, sobre o estado de saúde de Arlindo Cruz, que foi acometido de um AVC em 2017.

“O AVC é a doença que mais mata no Brasil, de difícil recuperação, sendo também a que mais deixa, pessoas com limitações, tanto de ordem física como mental. Cada pequena conquista é uma vitória para os sobreviventes de AVC, sendo motivo pra profunda comemoração pelo acometido e por seus familiares”, inicia a nota.

"Está mais que na hora da sociedade entender e respeitar não só esta doença, mas todos os atingidos, direta ou indiretamente, por ela", afirma.

"Acreditamos que precisamos levantar este tema com urgência, uma vez que foi citado pelo comediante, agora participante do BBB, demonstrando o profundo descaso e preconceito que existe na sociedade", reforça.