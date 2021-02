Escola de samba Império Serrano emite nota de repúdio após Nego Di debochar de Arlindo Cruz

A escola de samba carioca Império Serrano emitiu uma nota de repúdio contra a fala de Nego Di, do "Big Brother Brasil 21", após ter viralizado um vídeo, em que aparece o comediante, debochando da atual condição física do sambista Arlindo Cruz, que ainda está em recuperação de um AVC que sofreu há quatro anos.

"Em nome de toda a Família Imperiana, a Diretoria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano vem a público repudiar veementemente a atitude do participante do 'BBB21', Nego Di, que zombou do estado de saúde do sambista Arlindo Cruz, como mostra um vídeo que circula nas redes sociais. O fato aconteceu durante um programa de rádio retransmitido via youtube, antes da entrada do humorista na casa do 'BBB', que só veio à tona neste momento, sendo que na oportunidade o mesmo chegou a imitar o que dizia ser a feição do cantor. O Império Serrano como uma escola de samba embasada nos princípios de respeito às raízes familiares e moralidade, demonstra total apoio e solidariedade à Família Cruz, ao ponto que pede providências aos órgãos competentes", diz um trecho do comunicado.

Entenda o caso

Na última quarta-feira (10), em vídeo publicado no seu Instagram, Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, mostrou a participação de Nego Di em um programa de rádio.

Os locutores falam que o brasileiro teria "perdido o poder de tomar decisões". O humorista comenta: "O Arlindo Cruz está até hoje! Os caras postam foto dele falando 'Recuperação a mil' e você olha a cara e está assim", diz, e faz uma imitação com os olhos revirados.

"Justiça vai ser feita e da forma mais severa, espero nunca mais ter o desprazer de te encontrar em algum lugar, pois aí a conversa vai mudar de tom. Assim que você sair da casa, tomaremos as atitudes cabíveis, mexeu com a pessoa errada e com a família da pessoa errada! Que nojo!", escreveu na legenda da publicação.