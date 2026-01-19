Após fugir do BBB, família diz que Pedro chegou a Curitiba 'desorientado' e deve ser internado

O ex-participante do Big Brother Brasil 26, Pedro Henrique Espíndola, de 22 anos, chegou a Curitiba na manhã desta segunda-feira (19) apresentando sinais de surto psicótico e profunda desorientação, segundo relatos de familiares.

De acordo com informações repassadas ao portal LeoDias, Pedro não conseguiu reconhecer o pai e o irmão no momento do desembarque no aeroporto.

Família relata delírios e confusão mental

Ainda segundo a família, o ex-BBB apresenta episódios de delírio e confunde informações básicas sobre a própria vida. Em um dos relatos, um parente afirmou que Pedro acredita estar fora do Brasil e demonstra não ter consciência recente de sua participação no reality.

"Ele está sem condições de qualquer coisa, está delirando, surtado, não fala coisa com coisa. Para ter ideias, nem sabe que estava no BBB", afirmou o familiar.

Entre os delírios mencionados, Pedro teria dito que estaria “na França” e que sua filha, Aurora, já teria nascido. A esposa do ex-BBB, Rayne Luiza, está grávida de sete meses, e o nascimento ainda não ocorreu.

VEJA MAIS

Família busca internação para tratamento

Diante do quadro, a família informou que decidiu buscar atendimento médico imediato e trabalha para viabilizar a internação do jovem em um local adequado.

“Iremos interná-lo para sua recuperação. Ainda estamos procurando um local certo e seguro”, completou a fonte ouvida pelo portal.

Crise ocorre após saída do BBB 26

O episódio acontece menos de 24 horas após a saída de Pedro Henrique do BBB 26. O participante optou por deixar o programa depois de ser chamado pela produção e admitir ter tentado beijar à força a advogada Jordana, dentro da despensa da casa.

A atitude foi classificada como importunação sexual e gerou forte repercussão negativa entre o público, culminando na desistência do participante.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)