BBB 26: Entenda por que Pedro teria sido retirado do programa se não tivesse desistido

Neste domingo, 18, o participante Pedro desistiu do BBB 26 após ter tentado beijar Jordana. Minutos após o episódio, Pedro apertou o botão da desistência e saiu do reality.

No programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt reforçou que com certeza, se o Pedro não tivesse desistido, "ele teria sido retirado do programa, porque atitudes assim são inaceitáveis", disse. "Não apenas no BBB, mas em qualquer lugar. As pessoas precisam entender isso. Esse tipo de atitude é inaceitável", reforçou.

O Big Brother Brasil já contou com vários casos de expulsão, sendo agressão o principal motivo. Mas já teve quem saiu da casa até mesmo por conta de amizades com funcionários.

Além disso, as edições de 2019 e 2023 tiveram dois participantes expulsos do programa.

O que pode levar à expulsão no BBB?

As regras do BBB determinam a expulsão imediata de participantes que cometam violência física, assédio e importunação, discurso de ódio e intolerância, quebrar o isolamento e ações ou comportamentos que ameacem a integridade física ou psicológica dos confinados. Essas regras fazem parte do contrato assinado pelos participantes com a TV Globo, que é confidencial, mas cujos princípios são aplicados rigorosamente pela produção.

A decisão é da direção do reality, que analisa as imagens, consulta o jurídico e comunica a casa ao vivo, geralmente com aquele climão clássico na sala.

Confira todos os casos de expulsão no reality:

Wanessa Camargo - BBB 24

A cantora Wanessa Camargo foi desclassificada do BBB 24 após ter sido acusada de agressão por Davi.

Na ocasião, a cantora havia entrado no quarto em que Dabi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começou a dançar em frente à cama do brother, quando supostamente acertou a perna do motorista de aplicativo.

Davi pediu para que a produção tomasse atitude e acusou a cantora de tê-lo agredido com um tapa na perna. Logo depois, Wanessa foi chamada ao confessionário do programa e deixou o reality.

MC Guimê - BBB 23

O cantor MC Guimê foi expulso do BBB 23 após acusações de assédio à participante mexicana Dania Mendez, que entrou na casa para um período de intercâmbio naquela semana.

Durante uma festa na casa, MC Guimê passou a mão nas costas e no bumbum da mexicana, que repeliu o gesto.

Cara de Sapato - BBB 23

O lutador de MMA Antônio Cara de Sapato também foi expulso no mesmo episódio do cantor MC Guimê. Depois da cena de Guimê, o lutador Cara de Sapato beijou a participante, que não retribuiu e deu leves tapas nas costelas dele.

Dania disse à produção que não se sentiu incomodada pela situação. Apesar disso, Tadeu Schmidt afirmou que Guimê e Sapato "passaram do ponto" e contrariaram as regras do programa e, por isso, estavam eliminados.

Maria - BBB 22

Durante a dinâmica do Jogo da Discórdia, a atriz e cantora Maria acabou acertando com o balde na cabeça da participante Natália. Ao ser perguntada por Tadeu, ainda na edição, Natália disse que estava tudo bem por ela, mesmo tendo confirmado que o balde bateu em sua cabeça.

No dia seguinte, Maria justificou a atitude e pediu desculpas. Porém, no período da tarde, os participantes foram avisados de que a colega seria desclassificada.

Dias antes, ela foi acusada de dar um suposto tapa em Arthur Aguiar.

Vanderson Brito - BBB 19

Vanderson participou do BBB 19, mas precisou sair da casa para prestar depoimentos após ser acusado de estupro (posteriormente arquivada), agressão física e importunação, o que resultou em sua desclassificação. Na ocasião, ele afirmou que as acusações, de fatos que teriam ocorrido no Acre, onde mora, seriam mentiras.

Hariany Almeida - BBB 19

Hariany chegou a ser uma das finalistas da edição, mas acabou expulsa após empurrar a participante Paula von Sperling, que caiu de costas e afirmou ter machucado o quadril. "Hoje de madrugada houve incidente envolvendo Hariany. Após análise das imagens ficou constatada uma agressão. Hariany infringiu uma regra do programa. Hariany está desclassificada", informou o apresentador Tiago Leifert, na época.

Marcos Harter - BBB 17

O casal Marcos Harter e Emilly Araújo havia chegado entre os quatro melhores colocados do reality e tinham boas chances de se encontrar na grande final da atração. Dias antes, porém, os dois tiveram uma discussão e Marcos apresentou um comportamento agressivo, considerado como uma agressão pela produção do programa, que resolveu expulsá-lo. Na ocasião, Marcos colocou Emily contra a parede, e reclamou de dores após Marcos ter apertado seus punhos.

Ele chegou a ser indiciado por agressão após sua saída da casa. No mesmo ano, Marcos também participou do reality A Fazenda, da Record TV, e foi acusado de violência psicológica por fãs de Flávia Viana. Porém, desta vez, acabou não sendo expulso, e foi vice-campeão da atração.

Ana Paula Renault - BBB 16

Ana Paula Renault, que retornou nesta edição do reality foi expulsa em na primeira participação, em 2016. Durante uma festa, Ana Paula se estranhou com os colegas Renan e Adélia, que derrubou um copo de bebida no cabelo de Ana após se sentir provocada por ela. Ana Paula não gostou da situação e foi discutir com a outra participante. Em uma tentativa de conter a confusão, Renan Oliveira segurou Renault, que lhe deu dois tapas no rosto. Ele foi ao confessionário reclamar da atitude: Nunca tomei tapa na cara de ninguém, vou tomar tapa na cara dessa louca?!. Pouco depois, a produção resolveu expulsá-la do programa por agressão.

Daniel Echaniz - BBB 12

O participante Daniel, do BBB 12, chegou a ser expulso da casa por "comportamento inadequado" e foi investigado pela polícia por um possível abuso sexual. Posteriormente, ele foi inocentado das acusações, já que, segundo o depoimento de Monique, a suposta vítima, não houve crime.

Fernando Orozco - BBB 7

O participante Fernando Orozco foi expulso do BBB 7por infringir a regra que proíbe aos participantes terem "laços de parentesco ou amizade com altos funcionários da Rede Globo". Fernando seria amigo de infância do filho de Willy Haas, então diretor-geral de comercialização da emissora. Haas estaria de férias, e, ao retornar, teria comunicado a direção do programa da proximidade. "Por você ter um relacionamento direto com um alto diretor da Rede Globo, você está eliminado", foi informado o ex-participante, que se justificou: "Era amigo meu no passado, nesses últimos anos não tive tanto contato. Ligava pra ele só no aniversário pra dizer um oi".