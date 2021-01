Com os 20 futuros moradores da casa mais vigiada do Brasil apresentados, uma dinâmica inédita vai conceder imunidade a seis participantes do “Big Brother Brasil”, três do grupo “Pipoca” e três do “Camarote”.

O público é quem vai decidir quem fica imune e garante a primeira semana dentro da casa.

Vote para imunizar um participante do grupo “Pipoca”.

Vote para imunizar um participante do grupo “Camarote”.