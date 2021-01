Pipoca e Camarote: Confira a lista completa dos participantes do 'BBB 21'

O elenco do “Big Brother Brasil 21” foi tomando forma no decorrer desta terça-feira, a menos uma semana do início do reality, no dia 25 de janeiro. Com a lista fechada e dividida entre “Camarote”, com famosos, e “Pipoca”, os anônimos, os 20 participantes que vão entrar na casa mais vigiada do Brasil estão definidos. Confira:

Grupo “Pipoca”

Arthur - Instrutor de crossfit, 26 anos, natural de Conduru, Espírito Santo;

Caio - Fazendeiro, 32 anos, natural de Anápolis, Goiás.

João Luiz - Professor de geografia, 24 anos, natural de Santos Dumont, Minas Gerais;

Arcrebiano - Modelo e educador físico, 29 anos, natural de Vila Velha, Espírito Santo;

Juliette - Advogada e maquiadora, 31 anos, natural de Campina Grande, Paraíba;

Kerline - Modelo e influenciadora, 28 anos, natural de Fortaleza, Ceará;

Lumena - Psicóloga e DJ, 29 anos, natural de Salvador, Bahia;

Gilberto - Doutorando em Economia, 29 anos, natural de Jaboatão, Pernambuco;

Thais - Cirurgiã-dentista, 27 anos, natural de Luziânia, Goiás;

Sarah - Consultora de marketing digital, 29 anos, natural de Brasília.

Grupo “Camarote”

Karol Conká - Cantora e apresentadora, 35 anos, natural de Curitiba, Paraná;

Carla Diaz - Atriz, 30 anos, natural de São Paulo;

Camilla de Lucas - Influenciadora, 26 anos, natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro;

Pocah - Cantora, 26 anos, natural do Rio de Janeiro;

Nego Di - Comediante, 26 anos, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul;

Lucas Penteado - Ator, 24 anos, natural de São Paulo;

Rodolffo - Cantor sertanejo, 32 anos, natural de Uruaçu, Goiás;

Viih Tube - Atriz e youtuber, 20 anos, natural de Sorocaba, São Paulo;

Projota - Cantor e rapper, 34 anos, natural de São Paulo;

Fiuk - Ator e cantor, 30 anos, natural de São Paulo.