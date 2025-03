Advogada de Diego Hypólito considera processar Gracyanne Barbosa; entenda o motivo

Eliminada do BBB 25 na última terça-feira (18), Gracyanne Barbosa pode enfrentar um processo judicial movido por Diego Hypólito. A advogada do ex-ginasta estuda entrar com uma ação devido a declarações feitas por Gracyanne durante o reality show.

De acordo com o portal LeoDias, após o afastamento entre os dois, a influenciadora passou a questionar publicamente a conduta de Diego, chegando a afirmar que ele "adorava mentir".

Diante dessas declarações, a equipe de Diego avalia medidas legais, alegando que os comentários de Gracyanne estariam afetando negativamente sua reputação e seus contratos com marcas parceiras.

VEJA MAIS

'Queria que ela tivesse saído', dispara Diego Hypólito

Diego Hypólito, ex-ginasta e ex-colega de confinamento de Gracyanne, revelou sentir alívio com a eliminação da empresária. No início do programa, os dois mantinham uma relação amigável, mas o comportamento da musa fitness, especialmente em relação a Diego e sua irmã, Dani, acabou desgastando a amizade.

Após a saída de Gracyanne, Diego comentou sobre sua reação: "Não vou negar que considero a Gra uma pessoa muito nobre, mas queria que ela saísse. A situação não envolveu apenas a mim, mas também a Dani. Acredito que isso foi, de certa forma, uma questão de justiça", declarou o ex-ginasta.

"É algo que me traz satisfação. É uma sensação difícil de explicar. Quando percebi que minha irmã não havia sido eliminada, senti um grande alívio, porque estava muito apreensivo. Quando alguém diz que a pessoa que você ama é 'planta' e vai sair, como se fosse uma verdade absoluta... Isso me feriu muito", concluiu Diego.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com