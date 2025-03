Gracyanne Barbosa deixa o BBB 25 em Paredão contra Daniele Hypolito e Eva

Gracyanne Barbosa foi a nona eliminada do Big Brother Brasil 25, na noite desta terça-feira (18/03), após receber 51,38 % dos votos no Paredão contra Daniele Hypolito e Eva. A musa fitness, que entrou no programa como Camarote ao lado da irmã Giovanna Jacobina, teve sua jornada marcada por confrontos dentro da casa.

VEJA MAIS

Desde o início do reality, Gracyanne se destacou por sua postura firme em debates e pela relação próxima com alguns participantes, mas também enfrentou desentendimentos, como, por exemplo, com Diogo Almeida e Aline.

Um dos momentos mais marcantes aconteceu nos últimos dias, quando ela se envolveu em um embate com o ex-aliado Diego Hypolito.

Na manhã desta terça-feira, antes da eliminação, o ginasta chamou Gracyanne para conversar sobre as declarações feitas por ela no Sincerão da noite anterior. Durante o bate-papo, Diego afirmou que sua credibilidade foi colocada em xeque após a influenciadora sugerir que ele promovia produtos sem acreditar neles.

"Isso, para mim, é uma questão extra jogo. (...) Eu me senti em uma situação em pauta, como se eu vendesse produto de uma maneira que eu não acreditasse", disse Diego.

Gracyanne se defendeu e reforçou que estava apenas expressando sua opinião: "Então é isso, Diego, você se defendeu. É a minha opinião, não estou dizendo que é o certo."

A empresária também mencionou um recado de Renata, da Vitrine do Seu Fifi, apontando que ela teria falado mal de Diego e de Daniele Hypolito. "Foram coisas que eu questionei. Eu não sei se configura falar mal, de verdade. Se foi falar mal, cara, me perdoa, porque eu nunca pensei nisso. Como eu falei ontem, eu acho você um cara incrível", explicou.