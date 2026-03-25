BBB 26: Veja quanto cada participante acumulou em prêmios até o momento

Com a grande final do Big Brother Brasil 26 se aproximando, participantes já garantiram cifras expressivas. O jogo desta edição não se resume apenas ao prêmio final do programa.

Ao longo das semanas, provas, ações patrocinadas e dinâmicas estratégicas transformaram o faturamento em uma disputa paralela dentro da casa. Alguns brothers já saem com a vida financeira completamente diferente.

Os ganhos incluem dinheiro em espécie, bônus e até imóveis, acumulados independentemente do resultado final da competição. Alguns valores já chegam a centenas de milhares.

Samira lidera ranking de faturamento do BBB 26

A participante Samira aparece como um dos grandes destaques no faturamento. Com desempenho consistente nas dinâmicas, ela acumulou o maior patrimônio até agora no programa.

O principal prêmio da sister veio com uma liderança estratégica. Ela garantiu um apartamento avaliado em R$ 270 mil, condicionado à chegada ao Top 10.

Além do imóvel, Samira recebeu um bônus de R$ 100 mil oferecido por um patrocinador. Somando ganhos extras em dinâmicas, o valor total acumulado pela participante já chega a cerca de R$ 390 mil.

Leandro Boneco se destaca com alto valor em prêmios

Logo atrás de Samira, Leandro Boneco também garantiu um apartamento. O imóvel tem o mesmo valor, de R$ 270 mil, condicionado à chegada ao Top 10.

Leandro Boneco acumulou quantias em dinheiro ao longo do programa. Com cerca de R$ 290 mil em prêmios, ele se mantém entre os participantes com maior faturamento.

Jordana acumula R$ 50 mil na dinâmica Ganha-Ganha

A advogada Jordana se tornou o principal nome da dinâmica Ganha-Ganha. Esta é uma das mais aguardadas da temporada do BBB 26.

Participando diversas vezes, Jordana optou majoritariamente pelo valor em dinheiro. Ela acumulou cerca de R$ 50 mil.

A estratégia de Jordana demonstra um jogo pragmático. A participante priorizou ganhos concretos em vez de vantagens estratégicas.

Lideranças garantiram imóveis com condições no BBB 26

Os brothers Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach também se destacam. Ambos conquistaram quatro lideranças cada no programa.

As lideranças garantiram a reserva de imóveis avaliados em R$ 270 mil a cada um. Uma condição importante para a validação do prêmio é a chegada ao Top 10.

Jonas, eliminado no último Paredão, já perdeu o direito ao seu prêmio. No caso de Cowboy, caso ele avance no jogo, seu valor total aumenta com mais R$ 20 mil acumulados em dinâmicas.

Outros participantes também somam valores relevantes

Mesmo fora do topo do ranking, outros nomes já garantiram quantias relevantes ao longo do programa. Os valores foram conquistados por meio de ações patrocinadas e participações em dinâmicas.

Chaiany: R$ 20 mil

Ana Paula: R$ 20 mil

Milena: R$ 20 mil

Gabriela: R$ 10 mil

Marciele: R$ 10 mil

Dinâmica Ganha-Ganha vira peça-chave no BBB 26

Um dos grandes diferenciais da edição é a dinâmica Ganha-Ganha. Ela é realizada semanalmente.

Nela, os participantes precisam decidir entre receber R$ 20 mil. A outra opção é metade do valor em troca de uma informação privilegiada.

Enquanto alguns preferem garantir o dinheiro, outros arriscam em busca de vantagens estratégicas no jogo.