Edição do Dia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: Marcelo atende o 3º Big Fone da semana; entenda as consequências

Estadão Conteúdo

Marcelo atendeu o terceiro Big Fone da semana no BBB 26 durante o programa ao vivo desta sexta, 30. Ele recebeu uma pulseira dourada e terá papel decisivo na formação do próximo paredão.

"Atenção. Preste bem atenção. Pegue a pulseira dourada na despensa e coloque no seu braço. Caso você seja o líder, dê a pulseira para outro jogador", disse a mensagem.

Entenda dinâmica do Big Fone no BBB 26

Durante o programa ao vivo de quinta-feira, 29, Tadeu Schmidt anunciou que o Big Fone tocaria quatro vezes ao longo da semana, em chamadas que se conectam entre si.

A primeira ligação aconteceu ainda na noite de quinta, durante a exibição ao vivo, e foi atendida por Breno. Como consequência, ele precisou escolher um participante para ser vetado de todas as provas da semana. O escolhido foi Brigido, que ficou fora da Prova do Líder e também não participará da Prova do Anjo nem do Bate e Volta, caso vá ao Paredão.

Na manhã desta sexta, Babu atendeu ao telefone do reality e recebeu a pulseira prateada. O momento rendeu a expulsão de Paulo Augusto, que empurrou o participante Jonas ao tentar chegar ao Big Fone.

O telefone volta a tocar no programa ao vivo no sábado, 31. No mesmo dia, os três participantes que atenderem aos Big Fones entre sexta e sábado serão convocados ao Confessionário. Lá, eles terão que entrar em consenso para indicar uma pessoa diretamente ao Paredão, que será formado no domingo, 1º.

Palavras-chave

TV/BBB 26/MARCELO/BIG FONE
Cultura
