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BBB 26: Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão

A definição foi feita no programa deste domingo, 5, que também contou com a eliminação de Chaiany

Estadão Conteúdo

Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão do BBB 26 desta semana. A definição ocorreu no programa deste domingo, 5, que também teve a eliminação de Chaiany e a Prova do Líder vencida por Juliano Floss.

Com um empate entre Samira e Marciele, ambas com três votos, o Líder Juliano Floss foi responsável pelo desempate. Ele escolheu Marciele para a berlinda.

Jordana, que tinha direito a contragolpe, puxou Samira para o Paredão. Assim, Jordana, Marciele e Samira completam a formação da berlinda desta semana no BBB 26.

Votação: Quem votou em quem no Paredão do BBB 26

  • O Líder Juliano Floss indicou Jordana ao Paredão.
  • Gabriela votou em Leandro Boneco.
  • Leandro Boneco votou em Samira.
  • Ana Paula votou em Marciele.
  • Marciele votou em Samira.
  • Samira votou em Marciele.
  • Jordana votou em Samira.
  • Milena votou em Marciele.

Como foi a formação do Paredão do BBB 26

  • O Líder indica um participante.
  • O mais votado pela casa está no Paredão.
  • O indicado pelo Líder tem direito a contragolpe.
  • Não tem Prova Bate e Volta.
  • Um participante será eliminado do BBB 26 na terça-feira, 7.
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