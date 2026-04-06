BBB 26: Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão

Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão do BBB 26 desta semana. A definição ocorreu no programa deste domingo, 5, que também teve a eliminação de Chaiany e a Prova do Líder vencida por Juliano Floss.

Com um empate entre Samira e Marciele, ambas com três votos, o Líder Juliano Floss foi responsável pelo desempate. Ele escolheu Marciele para a berlinda.

Jordana, que tinha direito a contragolpe, puxou Samira para o Paredão. Assim, Jordana, Marciele e Samira completam a formação da berlinda desta semana no BBB 26.

Votação: Quem votou em quem no Paredão do BBB 26

O Líder Juliano Floss indicou Jordana ao Paredão.

Gabriela votou em Leandro Boneco.

Leandro Boneco votou em Samira.

Ana Paula votou em Marciele.

Marciele votou em Samira.

Samira votou em Marciele.

Jordana votou em Samira.

Milena votou em Marciele.

Como foi a formação do Paredão do BBB 26

O Líder indica um participante.

O mais votado pela casa está no Paredão.

O indicado pelo Líder tem direito a contragolpe.

Não tem Prova Bate e Volta.

Um participante será eliminado do BBB 26 na terça-feira, 7.