BBB 26 inicia seleção do grupo Pipoca com cinco casas de vidro e votação popular

Casas de vidro espalhadas pelo país vão escolher participantes do grupo Pipoca no BBB 26

Para assegurar uma vaga na casa mais vigiada do país, a disputa iniciará com a instalação de cinco casas de vidro. (Reprodução/Redes Sociais)

A nova temporada do Big Brother Brasil (BBB 26) tem estreia marcada para 12 de janeiro na TV Globo, mas antes do lançamento oficial, o público terá uma missão crucial. Os fãs do reality show serão responsáveis por escolher todos os participantes do grupo Pipoca, em uma dinâmica inédita que ocorrerá simultaneamente por todas as regiões do Brasil, com votação pelo gshow.

Para assegurar uma vaga na casa mais vigiada do país, a disputa iniciará com a instalação de cinco casas de vidro. Em cada uma delas, quatro candidatos tentarão conquistar a preferência popular. A votação, realizada através do site oficial gshow, será decisiva: o homem e a mulher mais votados de cada casa garantirão automaticamente a entrada no programa e concorrerão ao prêmio milionário.

Como funcionará a escolha dos Pipocas

A dinâmica da casa de vidro é um elemento chave na escolha dos novos moradores do BBB 26. Em cada uma das cinco estruturas, quatro pessoas estarão em busca do apoio dos telespectadores. A interação do público com os candidatos será fundamental, culminando na eleição dos preferidos que formarão o elenco do grupo Pipoca, diretamente pela plataforma do gshow. O site oficial este ano tem papel ainda mais crucial como base de comando das interatividades da edição.

Cartola BBB: Um novo jogo interativo

Além da votação dos participantes, os fãs do Big Brother Brasil terão uma experiência ainda mais interativa com o Cartola BBB. Inspirado na rotina da casa, este fantasy game desafiará o público a montar, semanalmente, times com os participantes reais do reality show. A pontuação será acumulada a partir do desempenho dos brothers e sisters no confinamento, considerando vitórias em provas, entrada no VIP e escapadas do temido paredão.

O BBB 26 é uma produção dos Estúdios Globo, com apresentação de Tadeu Schmidt. A equipe de direção e produção conta com Mariana Mónaco na produção, Angélica Campos e Mario Marcondes na direção-geral, Rodrigo Tapias na produção executiva e Rodrigo Dourado na direção de gênero. O programa tem sua estreia confirmada para 12 de janeiro.

