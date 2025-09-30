Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Vai ter Casa de Vidro em Belém? BBB 26 terá versões nas cinco regiões do Brasil

Reality show terá cinco casas de vidro simultâneas em 2026 e Belém pode sediar a estrutura no Norte do país

Hannah Franco
fonte

BBB 26 terá Casa de Vidro no Norte e Belém pode ser escolhida como sede. (TV Globo)

O Big Brother Brasil 26 só estreia em 2026, mas as novidades sobre o reality já começaram a ser reveladas. Uma das principais surpresas anunciadas nesta semana pela produção do programa é que, pela primeira vez na história, o BBB contará com cinco Casas de Vidro simultâneas, espalhadas por todas as regiões do Brasil, e isso inclui a Região Norte.

Com isso, cresce a expectativa de que Belém receba uma das Casas de Vidro nesta edição histórica. Tradicionalmente montada em shoppings do Rio de Janeiro (como o Via Parque Shopping, na Zona Oeste carioca), a estrutura de vidro costuma atrair centenas de fãs.

VEJA MAIS

image Ex-BBB e médica Thelma Assis alerta sobre intoxicação por metanol após mortes por bebidas adulterada
Duas pessoas morreram e oito foram internadas após consumo de álcool adulterado; especialista esclarece riscos da substância

image Ex-BBB Alane Dias exibe próteses dentárias de 'vampiro' e surpreende a web: 'Aprontando'
Recentemente, ex-BBB também descoloriu as sobrancelhas, mas já retornou ao tom castanho natural

A dinâmica das Casas de Vidro, já conhecida do público, ganhará um novo papel em 2026. Desta vez, os cinco espaços servirão como etapa inicial do jogo, permitindo que o público escolha quem deve entrar no elenco oficial da casa mais vigiada do Brasil.

Outra mudança significativa será a possibilidade inédita de substituir participantes já confinados durante o andamento do programa. Para isso, a produção criará um ambiente extra, chamado de “laboratório”, onde candidatos confinados enfrentarão desafios e convivência intensa sem regalias. O público decidirá quem, entre eles, merece entrar no jogo principal ou até mesmo ocupar o lugar de alguém eliminado.

O Pará já teve representante nessa etapa. Paula Freitas, biomédica de Jacundá, foi a última paraense a entrar na casa por meio da Casa de Vidro. Ela chegou a integrar o elenco oficial do programa, mas foi a quarta eliminada, com 72,5% dos votos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB 26

casa da vidro
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

APRESENTAÇÃO

Marabá Jazz Festival: 3ª edição do evento reúne nove atrações da música instrumental brasileira

O projeto é considerado o maior festival de música instrumental do Sul e Sudeste do Pará

29.09.25 22h40

VIRALIZOU

‘Rock Doido do Gael’: Bebê ganha ‘mesversário’ inspirado na festa de aparelhagem do Crocodilo

A família do pequeno Gael, de seis meses, compartilhou os registros nas redes sociais e foi parar na página oficial da própria festa

29.09.25 20h32

LUTO

Morre Marquinho PQD, sambista e parceiro de Arlindo Cruz, aos 66 anos

O compositor estava internado há alguns dias. A causa da morte não foi divulgada pela família

29.09.25 18h33

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

DESPEDIDA

Morre Herlander Andrade: médico era um dos fundadores do bloco carnavalesco Império Romano

O velório ocorre no Parque das Palmeiras (Domingos Marreiros, 1536), em Belém, e o sepultamento será no Recanto da Saudade (avenida Gov. José Malcher, 1872)

30.09.25 13h51

'MINHA VIDA PAROU'

Lembra dela? Ex-atriz da Globo revela saúde debilitada há meses; saiba quem é

Atriz que participou das novelas "Alma Gêmea" e "Caras & Bocas" desabafou sobre problemas de saúde

29.09.25 19h15

SUPOSTO CASAL

Assumidos? Zé Felipe e Ana Castela posam de mãos dadas durante passeio no Pantanal

Cantores geram rumores de romance ao compartilhar registros de viagem com Leonardo e Poliana Rocha

29.09.25 23h25

SÓ LOVE

Matthew McConaughey fala sobre casamento com brasileira

O casal está junto há quase 20 anos.

30.09.25 15h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda