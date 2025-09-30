Vai ter Casa de Vidro em Belém? BBB 26 terá versões nas cinco regiões do Brasil

O Big Brother Brasil 26 só estreia em 2026, mas as novidades sobre o reality já começaram a ser reveladas. Uma das principais surpresas anunciadas nesta semana pela produção do programa é que, pela primeira vez na história, o BBB contará com cinco Casas de Vidro simultâneas, espalhadas por todas as regiões do Brasil, e isso inclui a Região Norte.

Com isso, cresce a expectativa de que Belém receba uma das Casas de Vidro nesta edição histórica. Tradicionalmente montada em shoppings do Rio de Janeiro (como o Via Parque Shopping, na Zona Oeste carioca), a estrutura de vidro costuma atrair centenas de fãs.

VEJA MAIS

A dinâmica das Casas de Vidro, já conhecida do público, ganhará um novo papel em 2026. Desta vez, os cinco espaços servirão como etapa inicial do jogo, permitindo que o público escolha quem deve entrar no elenco oficial da casa mais vigiada do Brasil.

Outra mudança significativa será a possibilidade inédita de substituir participantes já confinados durante o andamento do programa. Para isso, a produção criará um ambiente extra, chamado de “laboratório”, onde candidatos confinados enfrentarão desafios e convivência intensa sem regalias. O público decidirá quem, entre eles, merece entrar no jogo principal ou até mesmo ocupar o lugar de alguém eliminado.

O Pará já teve representante nessa etapa. Paula Freitas, biomédica de Jacundá, foi a última paraense a entrar na casa por meio da Casa de Vidro. Ela chegou a integrar o elenco oficial do programa, mas foi a quarta eliminada, com 72,5% dos votos.