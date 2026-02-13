BBB 26: Cowboy acusa Ana Paula de 'cavar' expulsão de Sol: 'Irritou ela'
Após questionar Alberto Cowboy por uma suposta manipulação na Prova do Líder do BBB 26, Ana Paula Renault foi acusada pelo brother de "cavar" a expulsão de Sol Vega nesta sexta-feira, 13. Sol foi expulsa na quarta, 11, por agressão a Ana Paula.
Durante uma discussão com a veterana e as pipocas Milena e Samira, Cowboy disse que a colega "cavou pênalti". "Ninguém é responsável pelo outro agredir, Ana Paula. Você sabe muito bem, melhor do que qualquer pessoa. Quem agride é errado, mas você ficou irritando ela aqui, como você adora fazer com todo mundo", afirmou o brother.
Pouco tempo depois, Ana Paula voltou a conversar com o veterano para confrontá-lo sobre o argumento. A sister afirmou que a possibilidade de ter armado a expulsão de Sol "passou apenas na cabeça maquiavélica" de Cowboy.
"Eu jamais, em toda a minha existência, faria isso", disse ela. "Eu fui expulsa dessa forma. Para você fugir de um embate seu, não coloque coisas maquiavélicas da sua cabeça em xeque. ... Isso aqui é jogo de gente corajosa, coisa que você não está sendo. Covarde."
Entenda a briga que gerou a expulsão
Milena bateu na porta dos quartos para chamar os brothers para o café da manhã. Como parte dos participantes não levantou, ela insistiu, o que irritou Sol Vega. Ao descer as escadas, Sol confrontou Milena e reclamou da atitude. "O que é isso, Milena? É a segunda vez que você vai lá e acorda a gente", disse a atriz.
A mineira respondeu que "amanhã vai ter uma terceira", o que provocou nova reação de Sol: "Respeita, minha filha! Cresce". Milena respondeu em tom de deboche: "Eu já fiz 18 anos". Sol, então, afirmou que a sister "parece uma criança". A discussão seguiu e Milena passou a bater nas portas dos quartos gritando para acordar todos os participantes. "Todo mundo, acorda!", disse. Em seguida, completou: "Quando é a amiguinha de vocês, vocês acham bonito, né?".
A briga se estendeu para a cozinha, onde Ana Paula e Sol passaram a discutir. Sol continuou comentando o comportamento de Milena na cozinha e voltou a dizer que a postura da sister havia sido infantil. Ana Paula Renault entrou na conversa e comentou a reação da atriz.
Irritada, Sol disparou: "Se toca, Ana Paula ". A jornalista respondeu: "Fala mais alto, não estou escutando". Na sequência, Sol se levantou e foi em direção a Ana Paula aos gritos, confrontando a participante. Após o momento de tensão, Ana Paula ironizou: "Agora vai chorar". Sol rebateu: "Não sou você, não, Ana Paula, se toca".
