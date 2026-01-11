'BBB 26' anuncia lista de participantes da Casa de Vidro escolhidos para entrar no reality

O BBB 26 anunciou na noite deste domingo, 11, quais participantes que estiveram nas Casas de Vidro nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil vão participar do elenco definitivo do programa. A estreia está marcada para a segunda-feira, 12.

Até então tidos como 'anônimos' na sociedade, eles formam o grupo Pipoca, que compõe o grupo final do programa ao lado dos representantes do Camarote, composto por famosos (cuja lista oficial ainda não foi divulgada).

O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o Seleção BBB.

Quem são os participantes da Casa de Vidro que integram o elenco definitivo do 'BBB 26'

Marciele (Norte) Brígido (Norte) Jordana (Centro-Oeste) Paulo Augusto (Centro-Oeste) Maxiane (Nordeste) Marcelo (Nordeste) Samira (Sul) Pedro (Sul) Milena (Sudeste) Marcel (Sudeste)

Os eliminados do 'BBB 26' após as Casas de Vidro

Lívia (Norte) Ricardinho (Norte) Chaiany (Centro-Oeste) Ricardo (Centro-Oeste) Rafaella (Nordeste) Leandro (Nordeste) Elisa (Sul) Matheus (Sul) Gabriela (Sudeste) Breno (Sudeste)