O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: Ana Paula e Juliano falam sobre look da final; Milena reage

Os finalistas conversavam sobre a parte técnica da produção, comentando que enfrentariam dificuldades caso precisassem passar a roupa.

Estadão Conteúdo
fonte

Ana Paula Milena e Juliano Floss são os finalistas do BBB 26. (Foto: Gshow)

Juliano Floss, Milena e Ana Paula Renault conversaram na tarde desta segunda, 20, sobre os looks que pretendem usar para a grande final do Big Brother Brasil 26, que ocorre na noite de terça, 21.

O influenciador mostrou um blazer preto a Milena, que teve uma reação curiosa. "Eu pensei que tinha um brilho, Juliano. Não me surpreendeu não, tá?", disse, para as risadas do brother.

"É lindo, imagina com a 'cuequinha'", rebateu Juliano. "Tia Milena, eu esperei isso aqui por 99 dias. Não quebra minha onda", brincou ele. A sister explicou que pensou que o look do brother "teria uns brilhos, umas coisas diferentes". "Mas tu é o diferente, né", disse.

"Não estou criticando não, tá? Achei bonito. Foi um susto. Você não é básico", completou Milena. Juliano então explicou que o "diferente" do look é que ele planeja usá-lo com apenas uma cueca branca. "Mas não sei se eu vou ter coragem. Vou ter que ter muita coragem", afirmou.

Mais tarde, os finalistas conversavam sobre a parte técnica da produção, comentando que enfrentariam dificuldades caso precisassem passar a roupa. Com isso, Ana Paula resolveu mostrar sua escolha para Juliano.

"Essa aqui eu não usei ainda. Estou pensando em ir com essa calça de seda e essa blusa de seda. Eu tinha o blazer também, mas deixei no meu pai", disse Ana Paula. "Gostei, acho que combina com você quando você usa 'all white' tudo branco", respondeu Juliano.

Em seguida, a Veterana brincou: "É a Carminha, né?", em referência à vilã da novela Avenida Brasil. "Mas eu uso antes da Carminha, tá, gente? Minha mania de branco foi antes de virar moda."

