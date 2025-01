BBB 25: Maike atende o Big Fone e coloca Diego e Daniele Hypolito no Paredão

Maike atendeu o primeiro Big Fone do BBB 25, que tocou ao vivo na noite deste sábado (25/1), e colocou Diego e Daniele Hypolito no Paredão. O brother e a dupla dele, Gabriel, estão imunizados.

Neste sábado (25/1), Diego e Daniele conquistaram a Prova do Anjo e colocaram Gabriel e Maike para o Castigo do Monstro da semana, intitulado "Bambam e Maria Eugênia", uma homenagem aos icônicos participantes do BBB 1. Além de perderem 300 estalecas cada, os amigos paulistanos que estavam no VIP foram enviados diretamente para a Xepa como parte da punição.

O segundo Paredão da temporada será formado no domingo (26) e contará com uma dinâmica tripla e, inclusive, Contragolpe de Diego e Daniele, por conta de terem sido a dupla indicada por Maike para a berlinda. Na sexta-feira (24), os líderes da semana, Diogo Almeida e Vilma, já haviam colocado três duplas Na Mira do Líder. As duplas escolhidas foram: Vitória Strada e Mateus; Thamiris e Camilla; e Vinícius e Aline. Eles ainda vão emparedar uma dupla diretamente e vetar uma dupla da próxima Prova do Líder.