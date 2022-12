'BBB 23' terá quadro com Rafaella Tuma, que viralizou com vídeo do 'cordeirinho'

A ilustradora Rafaella Tuma usou as redes sociais para informar que vai fazer parte da equipe do "Big Brother Brasil 23". Toda semana, de forma bem-humorada, ela vai mostrar tudo que está em alta na rotina dos participantes.

Rafaella diz que é expectadora assídua do programa. “Eu sou maluca por BBB. Sempre gostei, sempre acompanhei. Eu amo conversar sobre o reality na roda de amigos, amo os memes que surgem, as figuras que vamos montando com os participantes, as reviravoltas, as torcidas mudando de lado no meio da edição”, detalha a ilustradora.

Rafaella tem formação em Design Gráfico e especialização em Motion Graphics, e também é graduada em Administração e Marketing. Atua há mais de 10 anos com arte digital, mas foi em abril de 2022, quando decidiu adaptar suas animações para o tipo de conteúdo mais consumido nas redes sociais, os vídeos curtos, que viu seu trabalho ganhar novas proporções.

Viral com ilustração de meme do 'cordeirinho'

Em maio deste ano, Rafaella publicou em suas redes sociais um vídeo ilustrando uma criança cantando uma música gospel, mas com a letra trocada. A publicação teve mais de 9 milhões de visualizações só no Youtube e fez a carreira da artista crescer. Assista: