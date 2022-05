Rafaella Tuma cria animações a partir de áudios virais nas redes sociais

Os internautas não estão poupando os compartilhamentos para as produções de Rafaella Tuma. A ilustradora trabalha há 10 anos desenvolvendo vídeos publicitários. Porém, agora os seus vídeos no fundo branco em que bonecos de palito encenam uma história de uma narração que viralizou na web, ganhou milhares de compartilhamentos.

Uma menina que entrou errado em um box de crossfit, uma criança orando e até um trecho do stand-up de Thiago Ventura virou ilustração para Rafaella. Esse vídeo foi compartilhado pelo comediante para os seus 7,4 milhões de seguidores.

“Nunca foi sem querer. Não foi essa história de ‘fiz um vídeo viralizou’. Não foi desse jeito. Sempre foi muito programado na verdade. Foram muitos tiros até acertar alguma coisa”, contou a artista de 33 anos ao Metrópoles.

Com mais de conta com 864 mil seguidores no TikTok e 578 mil fãs no Instagram, a artista de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, tem suas produções vista por mais de 12,7 milhões de vezes no TikTok.

“Desenho histórias caóticas”, escreveu Rafaella, para se apresentar nessa última rede social.