BBB 22: Jade Picon declara sua torcida para Paulo André

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jade Picon aparece declarando a sua torcida para Paulo André, com quem viveu um romance dentro do BBB 22. A influenciadora ainda faz um apelo aos fãs para que votem no atleta para ele ganhar o reality.

VEJA MAIS

"Meus amores da Jade, vamos votar muito para o P.A ser campeão", diz a modelo.

Pedro Scooby, outro ex-confinado, também gravou um vídeo pedindo votos para o amigo Paulo André. "Bora fazer um multirão. P.A campeão", chama o surfista.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)