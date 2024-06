Bandeirinhas e quadrilhas: moradores de Belém e Ananindeua se preparam para festas de São João

O mês de junho é um período festivo de celebrações juninas e tradição em muitos bairros de Belém, especialmente no bairro do Jurunas, onde a Rua dos Timbiras, também conhecido como "Quarteirão do Rancho", se prepara para mais uma Festa de São João. Neste ano, a comemoração, com direito à fogueirinha, ocorrerá no próximo sábado (29) com início às 20h, prometendo uma noite animada para os moradores.

VEJA MAIS

Larissa Maia, microempreendedora e uma das responsáveis pelo evento, revelou que os vizinhos estão entusiasmados e com os preparativos acelerados, já que há poucos dias até a festa. “A decoração está transformando a rua, criando um clima festivo com as tradicionais bandeirinhas coloridas. Queremos manter viva a tradição para as futuras gerações”, afirmou, destacando a importância de celebrar e perpetuar os costumes juninos.

Tradicionalmente feita há três anos, a festa, que iniciou com um grupo de vizinhos de Larissa, nasceu com a proposta de animar a rua. “A nossa rua estava super parada, sentíamos falta de movimentar”, comentou Larissa.

Desde então, a festa só tem crescido em popularidade e participação dos moradores. Segundo Larissa, esse é o ano em que há mais pessoas participando da festa. “Cada família ficou responsável por um prato típico e com os brinquedos, que servirão para os jogos clássicos de argola, tiro ao alvo, pescaria, para divertir as crianças e adultos de todas as idades”, acrescentou.

Os moradores do bairro do Jurunas estão entusiasmados e com os preparativos acelerados, já que há poucos dias até a festa (Igor Mota / O Liberal)

Além dos jogos, uma das atrações mais esperadas é a apresentação de carimbó que será realizada pelas crianças da rua. “Os adultos irão animar com uma quadrilha maluca’, complementou Larissa. Música e dança também serão garantidos para a noite toda, segundo acrescentou Maia.

A professora Kátia Borges, uma das moradoras envolvidas na organização, está empolgada com a festa. "Estou na parte da produção de bandeiras, mas também vou contribuir com comida. A expectativa está alta! Apesar de todo o processo de organização ser cansativo, tenho certeza de que será uma festinha muito bonita e divertida," comentou.

Kátia afirmou que a importância da festa para a comunidade é de fortalecer lanços entre a vizinhança. Ela também refletiu sobre o valor cultural das celebrações juninas. "Minha filha estuda jornalismo e desde sempre é uma grande defensora da cultura e cultura popular e tenho aprendido isso com ela ainda mais. Então, eu acho muito importante manter esse tipo de tradição, de cultivar a cultura das bandeirinhas, dos quitutes, da fogueirinha. Se depender da gente, não acaba”, declarou.

A comunidade de Águas Linhas, em Ananindeua, se reuniu na Igreja Matriz de Santa Teresinha para celebrar o "Terê Arraiá" (Pascom Santa Teresinha do Menino Jesus)

No último sábado (22), a comunidade de Águas Linhas, em Ananindeua, se reuniu na Igreja Matriz de Santa Teresinha para celebrar o "Terê Arraiá". Entre as atrações, destacaram-se apresentações de quadrilhas juninas, como a Mandacaru e Geração Estrela, além do animado “Forró dos Seminaristas”. O evento também incluiu brincadeiras típicas, venda de comidas tradicionais, bingo e uma missa especial com bênção aos presentes.

O Diácono Tárcio Araujo, missionário da Comunidade Obra de Maria e um dos organizadores do evento, ressaltou a importância do "Terê Arraiá" para o bairro. "É uma tradição anual celebrar São João não apenas na liturgia da igreja, mas também com uma festa cultural que envolve toda a comunidade do bairro. "É um evento familiar que reúne pessoas de todo bairro no complexo de nossa Matriz. As atividades que ocorrem durante o arraial vão desde apresentação de quadrilhas, grupos culturais, bandas de forró, concurso de miss, comidas típicas até bingo e muita animação", comentou.