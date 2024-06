Devotos de São João mantêm a tradição do banho de ervas atrativas do Ver-o-Peso

O Dia de São João, celebrado nesta segunda-feira (24), acompanha uma tradição mantida por centenas de devotos: o banho com ervas atrativas do Ver-o-Peso. O ritual que ocorre todos os anos, em homenagem ao santo que é um dos principais da quadra junina, é para ‘trazer’ boas energias e proteção. As erveiras se preparam para a data com enfeites e kits de benzeção. Já os fiéis de São João, costumam ir quanto antes adquirir as ervas e cheiros.

Todo o costume envolvendo o banho de cheiro, nos períodos de homenagens a alguns santos da igreja católica que possuem grande apreço popular, ultrapassaram o religioso e se tornaram algo cultural. No mês de São João, o simbolismo se mantém por meio dos devotos, que usam folhas consideradas medicinais, ervas essenciais e aromatizadas, óleos vegetais e água para fazer a maceração e preparar os banhos.

A família da dona de casa Jucicléa Alcântara se dedica à tradição do banho de ervas no dia de São João. Hábito repassado dos avós para os pais e, agora aos filhos e netos, o preparo respeita a memória familiar e preserva os costumes. “A devoção começou na época do meu pai. Ele aprendeu com os pais dele e assim foi… Desde que me lembro, meu pai sempre foi muito devoto, confiou e acreditou muito em São João. Ele acordava a gente cinco horas da manhã para tomar o banho, atrair coisas boas para gente. E atraiu até hoje, talvez por isso nós estamos bem abençoadas. Somos sete irmãos, cinco mulheres e dois homens. Sempre as irmãs se unem para tomar o banho com as ervas”, conta Jucicléa.

Devota de São João segurando a imagem do santo (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Nas preces a São João durante o ritual do banho de cheiro, Jucicléa faz pedidos de bênção para toda a família. “A busca é para atrair coisas boas. Enquanto me jogo o banho, fico pedindo por mim e pelos meus parentes. Peço que traga prosperidade, paz, saúde e bonança. Todos os anos em que nossa família fica reunida, aproveitamos e agradecemos. Quando eu não faço em casa, a minha irmã faz na casa dela”, garante Jucicléa.

Por obra do destino ou milagre do santo junino, Jucicléa conta que o nome do Marido também é João. Além disso, o filho caçula, único homem depois de duas meninas, também ganhou o nome de João.

“O pai dele é João. E como ele foi o primeiro e único filho, e o pai gosta de ‘João’, a escolha do nome foi fácil: João Gilberto. Só que, como ironia do destino, depois que ele nasceu teve muitos problemas de saúde. Então, pedimos ajuda a São João e a Nossa Senhora também. Meu filho foi curado através da fé. Hoje ele tem 19 anos e não tem explicação para a doença que ele tinha, nunca souberam dizer ou diagnosticar em exames. Então, para mim, foi a minha fé em São João que fez ele ficar curado. Hoje em dia, até para ter uma gripe é difícil”, declara Jucicléa.

Rituais culturais

Erveiro organizando as ervas em uma banca no Ver-o-Peso (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Segundo a tradição, o banho de ervas deve ser tomado no dia que antecede o São João. No Ver-o-Peso, para receber os clientes e devotos, as erveiras deixam um banho preparado para ‘abençoar’ quem desejar.

“É uma tradição que veio através da mãe da minha mãe, que aprendeu com os avós dela e passou de geração para geração. Inclusive, além da cultura, São João é uma coisa que a gente se apega. Nós temos o banho de cheiro para essa época. Também fazemos um banho e deixamos em um alguidar (tipo de vasilha de barro) na frente da banca para as pessoas que andam por aqui e querem ser benzidas antes de ir para casa. Ou para quem não vai ter como fazer o banho em casa e já sai daqui com a benção garantida”, detalha o erveiro Jonathan de Sousa, que há anos trabalha com a mãe vendendo as ervas e os perfumes.

O erveiro explica quais são as ervas atrativas usadas no banho de São João. “Temos o trio São João, a caatinga de mulata, chama, anjo da guarda, buscar longe e várias outras ervas de forças, que nós usamos justamente para trazer sorte e coisas boas para a família. Temos também as colônias cheirosas, que fazemos com toda devoção para pessoa que tomou o banho se sentir bem e conseguir aquilo que ela quer. Para abrir os caminhos, traga sorte, prosperidade, união na família e amor no lar”, esclarece Jonathan.

De acordo com o erveiro, a tradição das bênçãos de São João ainda falam sobre uma coroa em miniatura. “Tem uma coroa que vende, que colocam para representar São João. Essa coroazinha é feita com uns raminhos, para pessoa usar no dia de São João quando estiver fazendo o banho. Depois, deve ser pendurada na porta da casa e só pode ser trocada no outro ano. Aí a pessoa vai renovar a coroa e trazer novamente a sorte, a prosperidade e a harmonia na casa”, diz Jonathan.

Procura

Erveira ensacando uma erva para o banho de São João (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Na banca da erveira Suely Souza, que trabalha no Ver-o-Peso há mais de 20 anos, várias pessoas já perguntavam sobre o banho de São João. Ela explica que a movimentação cresce conforme se aproxima o dia 24 de junho. “Geralmente é a partir do dia 23 mesmo que começa. Mas, ultimamente, a gente já está vendendo bem. A gente já deixa logo tudo pronto, porque é para facilitar. Temos banhos para uma pessoa só e também para toda a família. A pessoa só dilui e toma o banho da cabeça aos pés. As pessoas gostam de levar mais ervas, pois é tradição”, conta.

Suely diz que os principais clientes são pessoas que dançam em quadrilhas juninas. “Já vieram vários e eles sempre passam por aqui e levam muitos kits do banho de São João. Eles já levam logo várias sacolas porque gostam de ver o ‘mar de ervas’ ali no balde”, finaliza a erveira.