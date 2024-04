Bandas de música do interior se apresentam em programação gratuita no Sesc Ver-o-Peso

Com o objetivo de promover a música como um elemento cultural, e facilitar o acesso a essa forma de arte, a programação “Sesc Partituras” realiza nesta sexta-feira (12) e no dia 20, em Belém, concertos especiais de grupos musicais do Pará. A primeira atração a se apresentar será a Banda Sinfônica Maestro Vale, natural do município de Vigia.

A programação vem ocorrendo desde o dia 09 de abril e já viabilizou apresentações musicais da Banda Jovem Sesc, no Theatro da Paz. O Sesc Partituras se trata de uma plataforma digital de música, que oferece um acervo em constante ampliação. Através desse sistema, compositores podem ter acesso a obras raras e até incluir suas próprias composições, mediante prévia solicitação à entidade.

De acordo com o analista musical do Sesc, Cleyson Athaide, o evento promovido pela instituição tem o objetivo cultural de valorizar a música paraense ao dar oportunidade para bandas do interior do estado, com “o propósito de resgatar e difundir a música como linguagem do patrimônio cultural do país, por meio da reprodução de canções disponíveis no acervo virtual, com acesso gratuito”.

Banda Sinfônica Maestro Vale

José Vale da Silva é o maestro responsável pela Banda Sinfônica Maestro Vale, que se apresenta nesta sexta-feira com 60 instrumentistas de diferentes faixas etárias. Experiente musicista, ele conta que o grupo de músicos foi formado a partir de uma escolinha de música, que ele criou em Vigia depois que encerrou seu tempo de serviço na banda da Polícia Militar do Pará.

“Quando voltei para Vigia quis dar oportunidade para outros jovens que precisavam. Abri a escola na sala de casa e não era pra ser por muito tempo, mas já está há 26 anos. A casa se tornou um local de formação de músicos, que hoje já conta com 200 alunos”, explica o maestro.

O maestro José Vale realiza estudos de música com jovens e crianças há 26 anos em Vigia (Foto: Acervo Banda Maestro Vale)

Além da formação da música, José ressalta que o trabalho desenvolvido também tem um caráter social na integração de jovens e crianças em Vigia.

“É um trabalho social porque em um momento eles estão na escola e no outro aprendendo música. Através do nosso direcionamento muitos já se formaram e seguem trabalhando no ramo. Acredito que nossa escola consegue transmitir valores e disciplina, coisas extremamente importantes para esses jovens”, salienta o musicista.

Para o concerto, o maestro afirma que o público presente no Sesc Ver-o-Peso receberá um repertório variado, com músicas populares de diversos gêneros e categorias diferentes, além de composições autorais da banda vigiense.

A Banda Sinfônica Maestro Vale toca gêneros variados de música popular brasileira (Foto: Acervo Banda Maestro Vale)

“Nós temos o compromisso de executar 70% do repertório de músicas do Sesc Partituras, que são composições nacionais, como o baião, samba, xote e dobrado. Outros 20% serão músicas do maestro Duda, um grande músico de Pernambuco, e no final, vamos tocar músicas populares do Pará, como o carimbó e o brega”, pontua José Vale.

Banda de música Rodrigues dos Santos

Natural de São Caetano de Odivelas, nordeste do Pará, a Banda de Música Rodrigues dos Santos em 143 anos de história e também montou um repertório plural para sua apresentação, que ocorre no dia 20 de abril, também no Sesc Ver-o-Peso.

A escola é considerada o patrimônio cultural mais antigo do município de São Caetano de Odivelas e tem como regente o maestro Márcio Rodrigues Cardoso.

Os concertos que fazem parte da programação Sesc Partituras serão gratuitos, com entrada livre para todos os públicos.

Serviço:

Bandas do interior participam do 'Sesc Partituras'

Banda Sinfônica Maestro Vale

Data: 12 de abril

Horário 19h

Local: Sesc Ver-O-Peso

Banda de Música Rodrigues dos Santos

Data: 20 de abril

Local: Sesc Ver-o-Peso