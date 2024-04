Banda Toto anuncia shows no Brasil após 17 anos; veja datas e locais

Toto, banda norte-americana de pop rock, retorna ao Brasil após 17 anos com a turnê “Dogz of Oz”. Criado em 1977, o grupo faz duas apresentações em terras brasileiras, nos dias 24 e 26 de novembro. A partir desta sexta-feira, 5, às 10h, os ingressos ficam disponíveis à venda no Eventim.

O primeiro show, no dia 24 de novembro, ocorre em São Paulo, no Espaço Unimed. Em seguida, a banda se dirige ao Rio de Janeiro, para apresentação no dia 26 de novembro, na Arena Jockey.

A banda Toto é formada por Steve Lukather (guitarra e vocais), Joseph Williams (vocais), Greg Phillinganes (teclado e vocais), Shannon Forrest (bateria), John Pierce (baixo), Warren Ham (trompas, percussão e vocais) e Steve Maggiora (teclado e vocais).

A banda Toto foi formada em 1977 (Reprodução)

Lukather diz que o desejo da banda é manter a história viva para os fãs das variadas gerações e que há um “entusiasmo revigorante e otimista”. “Passei mais de quatro décadas e meia da minha vida nutrindo esse legado, ao mesmo tempo em que permite que a música existisse continuamente nos shows ao vivo. Em 2024, faremos apresentações para ainda mais pessoas em todo o mundo”, fala.

Valores do show da banda Toto em São Paulo

Pista premium

Meia: R$ 340,00

Inteira: R$ 680,00

Mezanino

Meia: R$ 390,00

Inteira: R$ 780,00

Setores D, E e F

Meia: R$ 390,00

Inteira: R$ 780,00

Setores A, B e C

Meia: R$ 490,00

Inteira: R$ 980,00

Camarote A e B

Inteira: R$ 990,00

Valores do show da banda Toto no Rio de Janeiro

Pista

Meia: R$ 195,00

Inteira: R$ 390,00

Camarotes

Inteira: R$ 540,00

Pista Premium

Meia: R$ 360,00

Inteira: R$ 720,00

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)