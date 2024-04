Anderson Moyses faz homenagem a Maria Bethânia com show especial

Neste sábado (06), o cantor Anderson Moyses faz um show especial em homenagem à Maria Bethânia. A apresentação será no Teatro Waldemar Henrique, a partir das 19h30.

O cantor e compositor paraense tem formação em bacharelado em canto, estudou no “Conservatoire de Paris” e no “L’atelier du chante - Paris”. Ele já gravou canções de Nazaré Pereira, Ronaldo Silva, Vital Lima, André Nascimento e Jacques Brel, além de participar de festivais pelo Brasil. Anderson Moyses recebeu premiações como FECANI (Manaus- AM) e FECANT (ALT-PA).

Agora, o artista realiza um trabalho voltado para músicas brasileiras, além de fazer tributo a alguns baluartes da canção como Elis Regina, Chico Buarque, Zé Ramalho e Maria Bethânia, artistas marcados pelos sucessos na música nacional.

“Tenho esse show desde 2019, Bethânia sempre foi minha maior inspiração no palco, pelo poder da palavra, da voz e sua personalidade forte. Por isso escolhi prestar essa homenagem a ela”, disse o cantor.

Anderson Moyses fará uma homenagem à Maria Bethânia pelos seus 59 anos de carreira. A artista é uma grande inspiração para o paraense, que traz referências de Bethânia no seu canto. Ele deixa bem claro que a apresentação não é um cover, mas sim uma releitura de grandes sucessos da baiana com interpretação do cantor, que são marcadas pelos singulares de um contratenor na música popular brasileira.

“O repertório como sempre é a parte mais difícil de escolher, mas vou resumir com grandes sucessos de sua carreira como ‘Onde estará o meu amor’, ‘Pantanal’, ‘Terezinha’, ‘Brincar de viver’, ‘Reconvexo’, dentre outros”, antecipa Anderson Moyses.

Para o show, ainda terão as participações de Pedro Imbiriba (Violão), Príamo Brandão (Contrabaixo Acústico) e Kleber Benigno (Percussão).

Mahrco Monteiro, Marcella Martins e Carlos Guthyerrez também fazem apresentações especiais.

“Vamos ter um cenário lindo feito por mim e pelo Carlos Guthyerrez além da iluminação do Guilherme Repilla e o figurino feito pela Angélica Albuquerque cheio de elementos que vão contracenar num conjunto de teatro musical”, antecipa.

Como Anderson Moyses entrega performance, o figurino também será especial: “Ainda são surpresas (risos), mas serão da minha personalidade e usarei alguns elementos também para homenagear Bethânia como uma pintura em uma das túnicas que irei usar. Todos elaborados pela Angélica Albuquerque que é proprietária do vestuário ‘Terceira peça’”.

Anderson Moyses promete muita entrega e emoção na apresentação. O artista segue nas suas apresentações homenagens para grandes artistas brasileiras. “Também faço o show anual cantando Elis Regina no mês de janeiro, e a homenagem a Maria Bethânia, os restantes são shows autorais, mas de homenagens que faço são somente a essas duas”, conta.

Agende-se

Data: sábado, 06

Hora: 19h30

Local Teatro Waldemar Henrique – Av. Pres. Vargas, 645 - Campina, Belém

Informações: (91) 998391883