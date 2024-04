Música instrumental paraense ganha quartas-feiras no Café com Arte

A música instrumental paraense ganhará um espaço nas noites de quarta-feira no Café com Arte, em Belém, sempre às 20h. O evento “Ver O Som Instrumental” começará a partir desta quarta, dia 10, com o grupo Ricardo Smith Quarteto. Os quatro integrantes se revezarão no palco nas quartas até o início do próximo mês com o Açaí Jazz.

“Sempre são muito bem-vindas as proposições, que permitam a divulgação de música autoral em Belém, principalmente em espaços já tradicionais como o Café com Arte”, declarou o músico Ricardo Smith, líder do quarteto.

Ricardo é um virtuoso violonista e compositor, líder do grupo que leva seu nome. A jornada musical de Ricardo abrange desde o rock até o choro e o jazz, além de refletir a riqueza cultural e diversidade da região amazônica. Ao lado de Smith, também estão Caco Darwich no contrabaixo acústico e elétrico, Carlos "Canhão" Brito na bateria, e Cinara Pojuci na percussão.

Carlos Canhão é um dos idealizadores do evento. A ideia surgiu após o Ricardo Smith Quarteto precisar de um espaço para experimentar as músicas ao vivo que virão a fazer parte do próximo álbum intitulado Verão. Carlos entendeu a necessidade destes espaços para os grupos instrumentais.

“A ideia é fazer toda quarta-feira, e provavelmente, a gente vai alternar os grupos. Ainda estamos fazendo essa curadoria para escolher os próximos grupos que vão entrar depois do dia 8 de maio, já temos alguns a artistas previamente contatados, mas ainda não está fechado. A ideia é fomentar mesmo a música instrumental em uma casa agradável. A gente acha que vai funcionar muito bem”, garante Canhão.

A realização do evento é da produtora Holofote Virtual – Comunicação Arte Mídia em parceria com o Café com Arte. A programação contará ainda com comidinhas e drinks especiais. Os ingressos custam R$ 20 antecipados e R$ 25 na bilheteria.

A primeira temporada terá na programação as apresentações do Ricardo Smith Quarteto nos dias 10 e 24 de abril. Já o Açaí Jazz se apresenta nos dias 17 de abril e 8 de maio. O 1º de maio não haverá shows devido ao feriado do Dia do Trabalhador. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla.

O outro grupo que se apresentará o Açaí Jazz é formado pelos jovens Yuri Braga (contrabaixo), Wesley Souza (guitarra), Hader Soares (bateria) e Nael Carvalho (trompete). Açaí Jazz possui uma abordagem fresca e vibrante da música instrumental, explorando desde os ritmos regionais do Pará até os sons americanos.

“Música paraense é qualquer música feita no Pará, seja jazz, rock, samba, baião ou carimbó. Sendo assim, ela é representativa pelo simples fato de estar sendo produzida. E como dizia o saudoso Sebastião Tapajós, ‘ninguém anuncia show de música ‘cantada’. Então, a divulgação de todo o tipo de música, de arte, é sempre muitíssima relevante para qualquer cultura”, reforça Ricardo Smith.

Serviço: Ver o Som Instrumental

Apresentações de Ricardo Smith Quarteto

Datas: dias 10 e 24/04

Açaí Jazz

Data: Dias 17/04 e 08/05

Horário: sempre a partir das 20h

Local: Café com Arte, localizado na travessa Rui Barbosa, nº 1437, entre as avenidas Brás de Aguiar e Nazaré.

Ingressos: R$ 20,00 (antecipado no site Sympla) e R$ 25 na portaria

Mais informações pelo Whatsapp (91) 98476.7245