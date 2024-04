Marcos Almeida lança single e anuncia show em Belém

Dono dos hits "Se Valente" e "Vem me Socorrer", ambos da novela global “Vai na Fé”, o cantor e compositor Marcos Almeida desembarca em Belém no próximo mês.

Nesta quarta-feira (034), ele lançou o single Juízo final, releitura do samba de Nelson Cavaquinho que fez sucesso na voz de Clara Nunes. A música encerra o primeiro ciclo do projeto Recanto – Canções para morar em tempos difíceis, com tributos a seus grandes mestres da MPB.

Para o show que fará no Theatro da Paz, no dia 08 de maio, o artista preparou estas e algumas canções autorais, além disso, cantará em primeira mão duas composições inéditas que estarão presentes no seu próximo disco. O show é novo e inédito para os paraenses.

Quando Marcos Almeida iniciou o projeto “Recanto - Canções para Morar em Tempos Difíceis”, visava oferecer releituras de composições emblemáticas da MPB em nova roupagem, trazendo a poesia das canções para seu universo particular sem descaracterizar a obra original. Foi assim com “Paciência”, canção do pernambucano Lenine, “Tenho Sede”, da Rainha do Forró Anastácia e “O Vencedor”, do ícone indie Los Hermanos. Agora, Marcos conclui a primeira parte de lançamentos do projeto com “Juízo Final”, canção de Nelson Cavaquinho que ficou conhecida na voz de Clara Nunes.

Como todas as faixas lançadas anteriormente por Marcos Almeida, “Juízo Final” põe em xeque a separação entre o nicho musical religioso e o secular. “Tanto as pessoas que estão comigo na espiritualidade cristã quanto o público que ganhei do secular, vão ouvir essa música e também sentirão como se fosse um hino e espero que alcancem vários tipos de emoção. Acho que o grande lance da arte é esse, você não fechar a obra, mas abrir a possibilidade de interpretação. Então eu acho que ela conversa muito com meu repertório”, reflete o cantor e compositor.

“Juízo Final” fez sucesso na voz da inesquecível Clara Nunes, sendo provavelmente a versão mais lembrada. Marcos Almeida não busca igualar a versão da cantora ou de Nelson Cavaquinho, mas respeitar o caminho traçado por esses grandes nomes da música oferecendo sinceridade na interpretação, se afastando completamente da possibilidade de fazer um mero cover. Se amarrando como uma jornada percorrida por um personagem em busca de redenção, o single ganhou arranjos mais solares, fechando a leve melancolia que marcou as três faixas anteriores lançadas por Marcos. “A gente usou a nova harmonia para mudar a ideia do que seria um juízo final. Então é uma coisa muito semiótica, uma coisa assim de enxergar o alvorecer após um período de escuridão”, aponta.

Para chegar nos singles recém-lançados, Marcos Almeida se debruçou em pesquisa sobre 150 músicas que, posteriormente, viraram, 50, 15, até chegar na configuração final do atual projeto.

Agende-se

Marcos Almeida - Tour 2024 - Belém (PA)

Data: 08 de maio

Horário: 20h

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém - PA