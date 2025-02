Banda Superself lança novo álbum com faixas inéditas nesta sexta (28); veja

Com 12 composições inéditas, o álbum “O Céu Ao Seu Lado”, da banda paraense de rock “Superself”, será lançado nesta sexta-feira (28). Com músicas que convidam o público para um mergulho em temas como os mistérios cósmicos, questões existenciais e espiritualidade, a sonoridade do novo lançamento da banda promete envolver o público nas letras. Além disso, a sonoridade do álbum explora o desconhecido, em uma jornada única, introspectiva e sensorial, que instiga o ouvinte a refletir em diferentes aspectos com cada faixa.

VEJA MAIS

Identificada como uma banda paraense de rock alternativo, a banda "Superself" nasceu em 2008 e busca combinar as suas músicas com as diversas sonoridades do rock, mas sem abrir mão de características da música paraense, o que a torna uma banda autêntica e distinta. Com Driko Barone na bateria, Thiago Costa na guitarra, Anderson Leal no contrabaixo e Rael Andrade no vocal, “O Céu Ao Seu Lado” traz composições que retratam uma verdadeira fusão do rock alternativo com nuances atmosféricas, resultando em uma experiência musical baseada no diálogo do público com o seu íntimo e com o infinito do céu.

O álbum teve o início das suas gravações em um estúdio em janeiro de 2024, e foi pré-produzido ainda em 2023, após o lançamento de um single. Apesar do álbum ter sido finalizado após 10 meses de gravação, a banda “Superself” decidiu que o lançamento de “O Céu Ao Seu Lado” seria somente agora, em 2025, durante o carnaval. O longo período de gravações se deu por conta de uma alteração no álbum que, inicialmente, teria apenas 8 faixas inéditas, mas de acordo com o vocalista Rael, a pré-produção das músicas foram muito positivas, o que resultou em mais 4 faixas inéditas, totalizando 12 novas composições para o álbum. Inclusive uma releitura da música “O Infante Destemido”.

Conhecida por misturar a musicalidade da região amazônica com o rock alternativo, a banda “Superself” buscou colocar essa musicalidade de uma maneira mais presente em todo o novo álbum. Em entrevista, Rael Andrade contou de que maneira essa combinação de ritmos ocorreu nas gravações. “É um álbum especial, então colocamos em algumas canções uma pegada mais nossa, da musicalidade da nossa região. Não tão explicitamente, mas implicitamente, como uma levada de bateria. Na música ‘Sereia’, por exemplo, tem um momento que remete ao brega, que tem muito a ver com o rock and roll. Então esse é um dos elementos principais do álbum’, destaca o vocalista.

O novo álbum “O Céu Ao Seu Lado”, por contar com o mesmo produtor, o mesmo estúdio e as mesmas pessoas que gravaram o último álbum da banda, pode ser considerado como uma continuação, devido a sonoridade ser parecida. Entretanto, de acordo com o vocalista, o público pode esperar um álbum mais robusto e encorpado. “A gente se aventurou um pouco em baladas, mas mantendo a pegada pesada de sempre, com as letras em português. Me sinto um pouco mais seguro como intérprete e, como letrista, sinto que evoluí. Então a maneira que fomos compondo esse álbum, nós fomos ganhando mais entrosamento. Ao mesmo tempo que é um álbum desprendido e que flerta com o surf music, o folk é muito presente”, explica Rael Andrade.

O lançamento de “O Céu Ao Seu Lado” nesta sexta-feira (28), marca um momento especial no crescimento do desempenho dos integrantes da banda e antecede um período em que outros projetos da “Superself” irão ser produzidos e lançados. De acordo com Rael, após o lançamento do novo álbum, o “Super Kids” será lançado com músicas para crianças. Além desse projeto, a banda já está produzindo um novo álbum, “O Som em Silêncio” e também se organiza para realizar o show de lançamento do álbum “O Céu Ao Seu Lado”, no Teatro Waldemar Henrique, no início do mês de abril.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)