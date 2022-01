'Superself' lança 'Pra ser mais', mais um trabalho autoral para o público do rock

A banda paraense “Superself”, de rock alternativo, apresenta mais um trabalho aos fãs, nesta sexta-feira (28). A banda lança a música "Pra ser mais", que faz parte do novo álbum. O single vem acompanhado de um clipe e todo o material ficará disponível nas plataformas digitais.

Rael Andrade, que é o vocalista da banda e compositor da música junto com Wilson Moraes, disse que a canção fala de coragem para encarar as verdades da vida, as decepções amorosas, as frustrações consigo mesmo e o medo de se jogar no mundo. Trata também sobre a grandiosidade que é o potencial humano em seus artifícios, sua criatividade e fragilidade.

"Pra Ser Mais é um quebra-cabeça, sobre o que é material e essencial dentro de nossa dualidade e a vontade de nos conectar à todas as peças desse emaranhado que é viver e querer notoriedade, querer ser mais”, revela o vocalista e compositor Rael Andrade.

O músico disse ainda que a canção é antiga, mas se enquadra bem ao momento atual, pois ela também é um desabafo da reclusão que o mundo vive.

Desde o início, a banda adotou esse perfil autoral e as músicas geralmente são criadas e compartilhadas entre os integrantes da banda. "Eu gosto de escrever. Costumo dizer que a banda tem corpo e alma, eu chego com a letra, que pode ser a alma e os demais integrantes dão o corpo com suas contribuições", destaca Rael.

‘Pra Ser Mais’ é uma das músicas do álbum "Imperdoável", que será lançado em fevereiro, vem com 10 faixas e conta com a produção de Kleber Chaar, via selo Zonna. O videoclipe da música foi gravado em Belém, tendo como locação um hangar, e a própria banda foi a personagem principal. O material foi idealizado e dirigido por Lê Barros, diretor e realizador audiovisual.

Para Lê Barros, "Pra Ser Mais é uma música que por natureza tem uma vibração grande, uma energia e motivação contagiante, e desde o início queríamos que fosse um videoclipe ativo apenas com a banda e tivesse alguma ligação com aviões, então surgiu a oportunidade de gravar em um hangar lotado de aviões e isso deu uma cara única ao videoclipe. Escolhemos a ligação com a aviões, porque a canção é quase um canto a liberdade, a liberdade interior do ser humano e voar é algo libertador, uma sensação libertadora", explica.

SuperSelf foi formada em 2007 e já passou por algumas transformações, mas atualmente é formada por Rael Andrade (vocalista), Thiago Costa (guitarrista), Anderson Leal (baixista) e Driko Barone (baterista).

Agende-se

Lançamento do single e videoclipe "Pra Ser Mais", de SuperSelf.

Data: 28/01/2022

Local: Em todos os players de música e no Canal oficial da banda no Youtube.