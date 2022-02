Banda paraense de rock Superself comemora lançamento do primeiro álbum “Imperdoável”

Para os fãs do rock paraense, a banda “Superself” promete uma noite memorável, neste sábado (19), a partir das 20h no Studio Pub, em Belém. A noite de Rock and Roll autoral inclui ainda shows de abertura com as bandas Aeroplano e Nicobates & Os Amadores. “Imperdoável” foi gravado e produzido ao longo de 2021 no Fábrika Studio por Kleber Chaar e chega a todas as plataformas digitais dois dias antes do show, lançado pelo selo Zonna.

A banda formada por Rael Andrade (vocais), Thiago Barros (guitarra), Driko Barone (bateria) e Anderson Leal (contrabaixo), apresenta um álbum com dez faixas que reafirmam e aprimoram o estilo rock/power pop. Segundo Rael, principal letrista da banda, o repertório do álbum traz parcerias com Nicobates e André Xavier (“Infante Destemido”), Wilson Moraes (“Pra Ser Mais”) e Alan Coelho (“Pra Você Perceber” / “Caverna”), além de orquestração de cordas por Thiago Albuquerque em “Quase Morte” e “Bandas Imaginárias”.

“Para nós, foi um trabalho de superação em termos de composição e arranjo. Estamos muito satisfeitos com o trabalho de produção desse disco, com as canções, com tudo”, comemorou. Fã de Engenheiros do Hawaii e Beatles, Rael explica que as influências da banda transitam pelo rock brasileiro dos anos 80 e 90 e bandas mais clássicas, mas o leque se abre. “Eu gosto muito do Rock cantado em português e inglês. A MPB está presente também com Secos e Molhados, Ave Sangria, Nei Lisboa, Chico, Gil, Caetano. Hoje na plataforma que uso tenho muitas músicas e adoro ouvir no aleatório, vai de Weezer a Maria Bethânia. De Joni Mitchell a Marcelo Gross”, sintetizou.

Além do lançamento, a “Noite Superself” marca reencontros de bandas da cena alternativa com o público paraense. É o caso da Aeroplano, que tem uma longa trajetória de 17 anos com produções e participações em festivais indie, misturando influências que vão do rock alternativo ao jazz e à MPB. Apesar de um período de ausência, a banda voltou a produzir em 2011, lançando de lá para cá os álbuns Ditadura da Felicidade (2014) e Animal Sensacional (2017), que se juntam à discografia oficial da banda com Voyage (2011).

Vale destacar que o álbum é um lançamento do selo independente Zonna, que também produz o show e a comunicação do evento tem o apoio do Coletivo e Associação Outros Nativos.

Agende-se

Lançamento novo álbum da banda “Superself”

Data: 19/02

Hora: 20h

Local: Studio Pub