Festival celebra o rock autoral paraense

Um festival vai celebrar o rock autoral produzido na capital paraense na noite deste sábado, 23. As bandas Cout, Morfina Punk, O Cosmo e SuperSelf se apresentam no Zonna Music Festival, no Studio Pub (Tv. Presidente Pernambuco, 277). O evento começa às 20h e os ingressos custam a partir de R$ 20, disponíveis no Sympla.

O festival leva o nome do selo fonográfico independente Zonna Music, nascido em 2022. O objetivo com o evento é justamente fomentar a música independente produzida no Pará, além de levar ao ao público uma experiência sonora e visual.

O duo Cout, umas das atrações, está na atividade desde 2016, e apresenta o que chamam de “rock amazônico”: caracterizado por riffs de guitarra carregados de distorção e grooves de bateria, tudo misturado ao sotaque paraense.

Outra atração é a Morfina Punk, integrante da cena punk desde os anos 2000. O grupo formado por Júlio Shikama é dona de clássicos das "rockadas" daquela época, como a música "Brasil Terceiro Mundo", lançada em seu primeiro disco.

SuperSelf, outra banda com bastante tempo de atividade, traz para o evento o seu primeiro álbum, "Imperdoável", lançado mais cedo este ano.

O Cosmo apresenta EP

A noite tem um significado especial para a banda O Cosmo, que apresenta o repertório do seu novíssimo EP, “Eros”, lançado na última quinta-feira (21).

“Eros" é o segundo EP de uma trilogia intitulada “Cosmogonia” e conta com 4 faixas inéditas: “Fantasmas”, “Miragem”, “Incomum” e “Último Suspiro”. O Cosmo nasceu em 2016, e é formada por Marcelo Pharinha (voz), Rafael Kabir (guitarra), Brancoso (baixo) e Augusto Maia (bateria).

O conceito da trilogia “Cosmogonia” partiu de uma ideia de subdividir o 2º álbum da banda, organizando as músicas em blocos conforme as temáticas de suas letras. O primeiro EP dessa trilogia se chama “Caos", lançado em 2021.

“‘Cosmogonia’ é um trabalho conceitual ‘às avessas', uma vez que, diferentemente dos álbuns conceituais tradicionais, não há aqui um tema central, uma história, um enredo que orienta e para o qual as canções convergem: no nosso trabalho há canções pré-existentes organizadas em blocos temáticos conforme a natureza de suas letras. Dessa forma, e, acompanhando a dinâmica dos streamings, resolvemos lançar este álbum em 3 EPs, nos orientando e nomeando os trabalhos conforme conceitos de momentos da cosmogênese grega”, conta Rafael Kabir, guitarrista d'O Cosmo.

“Eros" é o primeiro trabalho da banda que conta com um selo oficial de lançamento. A parceria entre O Cosmo e Zonna Music é fruto de uma amizade da banda com o produtor LêBarros.

“A expectativa é de crescimento mútuo, troca de experiências, desenvolvimento profissional e muito rock n' roll", afirma Rafael.

“Nós da banda O Cosmo já estamos caminhando ao lado do LêBarros desde a gravação do nosso videoclipe de ‘Urublues’, que foi roteirizado e produzido por ele em 2021, e ficamos muito felizes pela iniciativa dele em criar o Zonna Music, e mais ainda pelo convite que nos foi feito para integrar o time de artistas do selo", conta Rafael.

O evento deste sábado é exclusivo para maiores de 18 anos. Também é obrigatória a apresentação de documento que comprove a vacinação contra a covid-19 com pelo menos duas doses. Mais Informações nos contatos: 3252-1413 e (91) 98572-9963.