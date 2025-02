Banda MSynck promove o seu primeiro Bloquinho de Carnaval neste sábado (22), em Belém; saiba mais

A consagrada banda paraense MSynck, que está a quase 20 anos no cenário musical e conhecida pelo seu repertório repleto de sucessos do tecnobrega, promove neste sábado (22) o seu primeiro Bloquinho de Carnaval, na Cidade Velha, em Belém. Além da banda anfitriã do bloco, a Banda Mizerê, o DJ Ivan Macedo e o DJ Elison, com o seu novo projeto “New Age”, prometem animar os foliões que forem à casa de shows Mormaço para curtir o "Bloquinho da MSynck", no centro da capital paraense, para se divertirem no bloquinho pré-carnaval. Os ingressos custam R$ 10 e o abadá oficial R$ 25, já os camarotes estão esgotados.

Em sua primeira edição, o “Bloquinho da MSynck” promete um repertório cheio de axé, swingueira e os ritmos que embalam os foliões em todos os anos de carnaval, além do tradicional repertório da banda, com músicas tradicionais do estado do Pará. De acordo com Josiel Corrêa, guitarrista e vocalista da banda, o projeto prevê a realização do bloquinho pré-carnaval em todos os próximos anos: “Queremos marcar presença no pré-Carnaval de Belém. Esse será o nosso primeiro ano, mas vamos fazer todos os anos e em grande proporção. Estamos dando o primeiro passo para de fato fazer um super bloco com atrações nacionais junto com a gente”, destacou o vocalista.

Além da Banda MSynck, o DJ Ivan Macedo, o DJ Elison e a Banda Mizerê estão confirmados como outras atrações da festa que promete agitar os foliões que forem até o Mormaço, na Cidade Velha. A Banda Mizerê, que já tem mais de 15 anos de estrada e foi formada a partir de uma reunião de amigos, é conhecida por misturar o axé e o pagode com um toque de alegria, o que aumenta a expectativa da apresentação deles neste sábado (22).

Por outro lado, o DJ Elison se apresenta com o seu projeto, o “New Age”, que em outubro de 2024 completou 3 anos. Lançado em 2021, o projeto foi uma maneira que o DJ pensou logo após a pandemia, como forma de se reinventar e preservar o seu legado no cenário musical paraense, construído em parceria com o seu irmão DJ Juninho Pop, quando participavam da aparelhagem Super Pop. Dessa forma, a experiência combinada com a trajetória de sucesso de DJ Elison, promete agitar o público do “Bloquinho da MSynck”.

Em 2025, a Banda MSynck vai completar 19 anos de existência e se prepara para lançar um novo DVD de celebração ao aniversário do grupo que, mesmo com o surgimento de outras bandas com o mesmo estilo musical, segue firme no mercado paraense com diversas músicas que marcaram uma geração e que continuam sendo reproduzidas. Entretanto, de acordo com o vocalista Josiel Corrêa, a banda irá lançar um novo projeto junto com o DVD e com várias novas músicas.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)