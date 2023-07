Banda Mega Pop Show realiza primeiro show na Ilha de Algodoal

A Banda Mega Pop Show realiza pela primeira vez show na Ilha de Algodoal, no município de Maracanã. A apresentação para o público paraense que curte o Verão na ilha será nesta quarta-feira, 26, no bar e restaurante Vida Bela, a partir das 20h, como forma de celebrar a 15° regata de Algodoal que atrai milhares de turistas.

“A expectativa para o show é muito especial até porque é a primeira vez que a Mega Pop Show está indo para Algodoal para fazer um grande espetáculo. Nossa expectativa está 100% para que a gente possa fazer um grande show para toda a galera que está curtindo o Verão em Algodoal”, respondeu o vocalista da banda Dil Souza.

Há mais de duas décadas na música paraense, a banda Mega Pop Show possui diversas músicas autorais consideradas "marcantes" para a cultura brega local, somando mais de 30 músicas autorais que ao longo de mais de 20 anos de atuação, marcaram gerações no brega com sucessos como: “Estação do Amor”, “Amor Ardente”, “Nossa História de Amor”, “Anjo Lindo”, “Imagem do Prazer”, dentre outros grandes sucessos tocados pela atual formação composta pelos vocais Dil Souza e Kleiton Notielk.

"É um prazer imenso para gente poder levar a nossa estrutura, nossa música e cultura para a Ilha de Algodoal, sempre muito bela e bonita, somada à sonoridade paraense do ritmo brega, vai tudo casar perfeitamente, estamos preparando um set musical muito especial para esse encontro que promete ressaltar a cultura local e os cuidados com o meio ambiente que tornam a ilha tão bela como ela é", ressaltou Dil Souza.

A banda paraense Mega Pop Show é uma das mais consagradas na cena musical atual, tendo uma atuação muito forte na proliferação, manutenção e criação do ritmo brega local que é considerado um patrimônio cultural e imaterial do Pará, daí a relevância de um grupo que viaja todos os 144 municípios paraense levando música, alegria, dança e cultura para todos os cantos do estado.

“Esse papel nos é uma grande responsabilidade, a de criar e atuar sempre de forma inovadora dentro do brega local, sem falar que somos nós, atuantes dentro do estilo, que mantemos toda a cultura viva e se fortalecendo cada vez mais. O segredo disso tudo é amar o que se faz, quando a gente ama o que faz, tudo flui naturalmente, a Mega Pop Show é isso, amor à música e ao nosso brega”, ressalta Kleiton Notielk, vocalista da banda.

O público da ilha de Algodoal poderá comprar o ingresso para o show desta quarta-feira, dia 26, pelo valor de R$20, no bar e restaurante Vida Bela. “Levaremos um repertório muito eclético para essa quarta-feira. A gente preparou com certeza um repertório especial e é claro os sucessos da Banda Mega Pop Show, que estão na boca da galera, há muitos e muitos anos já. A gente está preparado. Aguardem que a Pop Show está chegando em Algodoal”, afirmou Dil.

Serviço

Banda Mega Pop Show

Local: bar e restaurante Vida Bela, em Algodoal

Data: quarta-feira, 26

Horário: às 20h

Informações sobre ingressos: (91 98386-0803