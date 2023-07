Banda Lambada Social realiza quinta ‘roda’ de guitarrada, brega e lambada na Praça do Carmo

Pensando em democratizar o acesso às performances musicais da lambada, brega e guitarrada, fazendo com que o público paraense possa conhecer os novos artistas locais, a banda Lambada Social Club realiza nesta sexta-feira (14), a partir das 19h30, na Praça do Carmo, no centro histórico de Belém, a quinta roda de lambada. Esse caldeirão rítmico ainda terá participação da discotecagem do Sonoro Paraense e o trio Pegando a Beira.

O grupo, que leva a música instrumental amazônica autoral, assim como clássicos da região, formado pelos artistas Negro (teclado e voz), Henrique Maia (baixo), Eduardo Barbosa (guitarrada), Mariano Júnior (bateria e vocal) e Dinei Teixeira (Percussão), promete agitar a véspera do final de semana da população com um repertório variado. O coletivo foi formado em março deste ano e desde então já realizou diversos eventos pela cidade.

Para o músico Eduardo Barbosa, a expectativa para a quinta edição da roda está sendo a melhor possível, pela adesão positiva do público. “As pessoas estão procurando qual é a data da próxima edição. A gente está muito feliz com toda essa repercussão do nosso evento”, afirmou.

O guitarrista explicou que, tanto para os que estão indo pela primeira vez quanto aos frequentadores da roda de lambada, o que não irá faltar é música boa e diversão garantida. Dentre as opções oferecidas no dia, terá discotecagem no vinil com os clássicos conhecidos, guitarrada experimental e lambada autoral, nacional e internacional. Tudo isso oferecido em um espaço público.

Segundo Eduardo, a ideia de criar a roda de lambada em uma praça, no centro da cidade, surgiu da necessidade do movimento em “desocupar” as casas de shows, e possibilitar a democratização do acesso à cultura, principalmente aqueles que possuem baixa renda, mas querem de alguma forma se divertir. Até o espaço a ser ocupado foi estrategicamente pensado.

“Isso torna bem viva a cultura de forma geral. Cultura é isso, é feita de pessoas, que resolvem fazer, criar, apostar”, acrescentou o músico.

Um dos convidados da noite é o grupo Pegando a Beira. Eduardo destaca que a contribuição dos artistas para a noite se tornar mais especial é muito especial. “Queremos mostrar que existe uma nova geração fazendo esse som. Temos artistas consagrados, mas tem muita gente nova também e é preciso dar atenção a essa galera, a rosa se torna um fomento de divulgação”, complementou.

Serviço

5° Roda de Lambada - Lambada Social Club

Dia: 14 de julho;

Horário: 19h30;

Local: Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, em Belém.