Banda gospel Estação Antiga prepara novos shows e lançamentos

A banda gospel Estação Antiga, com seus quatro anos de existência, prepara-se para uma agitada agenda de shows e já projeta o lançamento de três EPs e um videoclipe. O primeiro show acontece no próximo dia 2 de março, na Concha Acústica de Icoaraci. Na apresentação será apresentado o repertório próprio completo e clássicos de grupos e nomes conhecidos no país. Além da prévia de três novas composições autorais da banda.

“Razão pra te amar” é uma das músicas inéditas, que já está gravada. A faixa foi intitulada pelo letrista e vocalista Ciro Daniel, voltada para o segmento romântico e que será uma das novidades na apresentação ao público no distrito da capital. “As outras duas canções que estamos produzindo falam do amor e da paz que podemos encontrar em Jesus Cristo, intituladas ‘Portas Fechadas’ e ‘É só nEle crer'", explica.

Inspirada na conhecida banda carioca Catedral, constituída em 1988, a Estação Antiga faz imersões no pop/rock como marca registrada para conquistar jovens e adultos com mensagens evangélicas, mas também entra nos circuitos romântico e de temática social.

A formação entre os quatro rapazes ocorreu durante a pandemia, em 2020, a partir da live “Amigos que tocam Catedral”, que teve mais de 12 mil visualizações na gravação feita na sede da Igreja Batista Lagoinha Belém. Com a excelente repercussão, os amigos decidiram montar a banda, que vem conquistando fãs em Belém e diversos municípios do Estado, como Abaetetuba, Capanema, Marituba e Salinas.

A formação do conjunto é a mesma formação desde o início das atividades: Ciro Daniel (vocais), Israel Silveira (bateria), Daniel Wilker (guitarra) e ⁠Jacob Tavares (contrabaixo). De acordo com Ciro Daniel, vocalista e líder do conjunto, a denominação escolhida para o novo do conjunto remete a estação de rádio, que nas décadas anteriores era um dos principais meios de divulgação e entretenimento musical. “A banda iniciou tocando músicas que marcaram as décadas de 1980 e 1990, além de músicas atuais”, conclui ele.