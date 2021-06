Banda cristã lança "É linda" para embalar o Dia dos Namorados

A banda cristã “Atitude” aproveita o Dia dos Namorados para lançar o mais novo single, “É Linda”, uma composição do contrabaixista David Farias, que faz uma declaração para sua esposa. Quem quiser conhecer o trabalho, nesta sexta-feira (11), a música fica disponível em todas as plataformas digitais e redes sociais da banda.

David fez a música em 2015, quando ainda namorava sua esposa, mas somente agora resolveu lançar e embalar esse clima de romantismo do Dia dos Namorados. Ele explica que a composição fala do amor por uma mulher especial e cheia de qualidades. "A música é uma declaração de amor, que na época era minha namorada e agora é minha esposa. Nós entramos em estúdio para gravar, em 2019, e estamos lançando agora", completa David. O arranjo é de Jefferson Pinheiro e o selo é da gravadora Midas Amazon Studio.

A banda Atitude nasceu em 2009, em uma escola estadual do município de Igarapé- Miri. A banda é um projeto que visa a evangelização, na cidade, já que há um alto índice de criminalidade envolvendo os jovens.

“Surgimos a partir de um projeto de evangelização iniciado no colégio Manoel Antônio de Castro. Durante alguns dias na semana, jovens de diferentes denominações se reuniam no espaço de recreio e celebravam pequenos cultos com alguns louvores e uma pequena reflexão dada por um dos jovens do projeto. A proposta era de unir teatro, música e evangelização dentro de uma linguagem que viesse alcançar principalmente um público mais jovem, em um município marcado naquele momento pelo conflito de gangues e violência”, explica David.

Com o decorrer do tempo o projeto amadureceu, tomando exclusivamente a música como meio de evangelização e ganhou projeção alcançando outros públicos. A banda ultrapassou as fronteiras e vem fazendo apresentações em várias cidades paraenses.

" A gente se reunia no espaço de convivência da escola para pequenos cultos de louvor e, a partir daí, começamos a trabalhar no segmento cristão", explica David.

O primeiro EP da banda, "Atitude Cristã", foi lançado em 2017 e, na sequência, outros trabalhos foram surgindo, como clipes.

Para este ano, a banda tem alguns projetos e um deles é a finalização da gravação do segundo álbum. “Pretendemos realizar a gravação de um show e disponibilizar nas plataformas digitais, além de fazer parcerias com outros artistas buscando aprimorar e expandir o trabalho da banda”, revela o vocalista Jefferson Pinheiro.

Atualmente o grupo é formado por Jefferson Pinheiro (teclado e vocal), Reinaldo Aires (bateria), David Farias (contrabaixo), Joel Maia(Guitarra) Laelson Machado (trompete), Antônio Gonçalves (saxofone), Pedro Júnior Pureza (trombone), todos músicos e artistas com histórico no âmbito da produção cultural no Estado do Pará.