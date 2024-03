Banda Catedral prepara nova turnê nacional em 2024

Ao extremo! Assim será nomeada a nova turnê nacional realizada pela Banda Catedral, a partir do segundo semestre de 2024. A banda inicia a turnê no Pará, dia 25 de julho em Marabá e no dia 26 de julho, chega no palco do Teatro Margarida Schivasappa, em Belém. No repertório, os músicos reúnem os principais sucessos de toda trajetória da banda em um show pulsante, “ao extremo”. Com sua formação original composta por Kim, Júlio e Guilherme, o grupo está viajando o país celebrando sua musicalidade, reunindo nos palcos os principais sucessos dessa trajetória e atraindo uma legião de fãs.

A banda foi formada inicialmente pelos irmãos Joaquim Cézar Motta, o Kim, (vocalista), José Cézar Motta (guitarra solo), falecido em 2003 e Júlio Cézar Motta (baixo elétrico), junto com mais dois amigos, Eliaquim Guilherme Morgado (bateria) e Glauco Mozart (tecladista da banda até o terceiro LP, Catedral III). Com 36 anos de história, é uma das referências do rock nacional, conhecida por hits que marcaram gerações e que se tornaram hinos para muitos fãs. Músicas como “Eu Amo Mais Você”, “Quem Disse Que o Amor Pode Acabar” e “Porque Me Chamas a Partir de Hoje” continuam a emocionar o público.

Para o vocalista Kim, o grande diferencial da nova turnê é a intensidade que estará presente nos shows. “A gente já costuma fazer uma turnê todo ano, porém essa vem com uma energia pulsante, fazendo jus ao nome: ‘ao extremo’”, iniciou o artista. Kim ressaltou ainda que será um momento de reviver grandes clássicos da banda e caminhar por essa linda história.

Kim falou sobre o período mais difícil que a banda teve com a perda do seu irmão e guitarrista Cézar Motta em 2003. “Nos esforçamos muito para superar, pensamos em parar, foi um momento delicado”. Porém, o artista revelou também que tiveram muitos momentos felizes na banda, “nossas conquistas, todo êxito que alcançamos, os prêmios, tudo isso nos dá muita alegria em relembrar”, destacou.

Para o show da nova turnê, o público já pode contar com spoleir: uma música inédita. “Vamos lançar a música ‘Enigma’, que será uma grande novidade para nossos fãs”. Ao ser questionado sobre as mudanças desses anos enquanto banda, Kim foi enfático. “Ficamos mais velhos (risos), mais maduros. Além do amadurecimento pessoal, a banda teve também um grande amadurecimento musical. A gente já se entende pelo olhar, temos uma sintonia enorme, estamos em um momento bacana”, garantiu o cantor.

O artista afirmou ainda que o repertório do novo show vai englobar toda a carreira da banda. “Já são 36 anos de história e vamos tentar fazer um show pulsante e marcante, ao extremo, porque queremos que nossos fãs saiam desse momento satisfeitos. Estamos preparando algumas surpresas”, concluiu empolgado, o artista.