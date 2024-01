Banda Catedral realiza show acústico em Belém no Teatro Maria Sylvia Nunes

Residente há dez anos em Belém, Kim Motta, vocalista e guitarrista da banda Catedral, afirma que não poderia deixar a capital paraense de fora da turnê nacional “Acima do Nível do Mar - Acústico”.O conjunto apresenta o espetáculo na próxima quinta-feira, 11 de janeiro, Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. O show da banda carioca inicia às 21h.

“O público daqui é sensacional e com uma energia incrível. Realizar shows em Belém é sempre recompensador”, destaca o vocalista. O espetáculo conta com uma hora e meia de duração e reúne os principais sucessos do grupo, formado pelos músicos Kim, Júlio, Guilherme, o guitarrista Ozielzinho, e com a participação de Rafael Araújo, nos teclados. O objetivo é emocionar os fãs e relembrar o trabalho dos artistas ao longo dos anos. Após a apresentação em Belém, a banda seguirá para a capital pernambucana, Recife.

Entre as músicas mais conhecidas e preferidas dos fãs estarão no repertório do show “Eu Amo Mais Você”, “Quem Disse que o Amor Pode Acabar?”, “Tchau”, “O Nosso Amor” e “Enquanto o Sol Brilhar".

A última vez que o grupo se apresentou em Belém foi com o espetáculo “Catedral Eletroacústica”, em maio de 2023. Com mais de três décadas regados por poesias e melodias, Kim destacou na ocasião o grande carinho que tem por Belém. “Eu moro em Belém então é um gostinho mais especial ainda, a banda também aproveita muito a cidade. Nós temos fãs muito especiais por aqui. Estamos ansiosos para mostrar nossos novos trabalhos, estamos em um momento muito bacana da nossa carreira. Eu me sinto em casa, até porque é a minha nova casa. É sempre um prazer tocar em Belém”.

Após uma parada nos eventos presenciais durante a pandemia, iniciada em 2020, o cantor enfatizou ainda a importância de voltar a encontrar o público. “As pessoas estão precisando disso, da volta da arte na totalidade, de teatros, da música. Estamos carentes desse entretenimento porque é muito importante para a nossa sociedade, é preciso dar esse alívio após tempos difíceis. Certamente, mais um show de qualidade e conteúdo feito com muito carinho para os nossos catedráticos de coração”, refletiu o cantor.

História

Montada em 1988, a banda teve origem na música gospel e já vendeu mais de 3 milhões de discos, firmando-se no rock nacional. O grupo ganhou destaque, ainda, por fazer um “crossover” de mercados, emplacando sucessos nos segmentos gospel e pop, simultaneamente. Dentre as canções de sucesso, estão “Dona do meu coração”, “Sobre muitas coisas” e “Um no tempo”.

Serviço:

Show “20 Anos Acima do Nível do Mar - Acústico”

Data: 11 de janeiro

Local: Teatro Maria Sylvia Nunes Horário: 21h

Vendas de ingressos: Bilheteria Digital

Lojas Kings e Sonho dos Pés