Banda Anjos de Resgate abre programação do Círio Musical 2024 na Praça Santuário

A espera acabou! No domingo (13/10), dia do Círio de Nazaré, o público poderá conferir as atrações do Círio Musical 2024, que ocorre na Concha Acústica da Praça Santuário. Com shows diários até 26 de outubro, o evento vai reunir diversas artistas da cena católica e celebrar a fé por meio da música. A banda Anjos de Resgate será a responsável por abrir a programação, a partir das 20h, trazendo uma legião de fãs que os acompanha há mais de duas décadas. Uma das novidades é que os artistas estarão antes dando uma palinha para alegrar os fãs, na Trasladação, que ocorre neste sábado (12/10).

Com uma trajetória repleta de sucessos e uma dezena de álbuns, a banda, composta atualmente pelos irmãos Diego e Demian Tiguez, além de Marcelo Duarte, tem um vínculo especial com o Círio.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Marcelo destacou a importância desse momento. “Não é a primeira vez que a gente abre o Círio Musical. Já tocamos outras vezes, e é um momento muito especial, principalmente no domingo, quando o povo está fervoroso e animado. Para nós, é muito bacana poder participar desse momento e fazer parte da história do Círio Musical, assim como ele faz parte da nossa história”, disse

Os integrantes da banda mencionaram que, mesmo quando não estão presentes nas festividades, sempre participam do Círio em pensamento, com lembranças afetivas ligadas à culinária local, como tacacá e maniçoba.



Marcelo acrescentou que, dentro do possível, vão tentar aproveitar a cidade, destacando a Estação das Docas como um local para apreciar a comida típica.



Demian Tiguez também falou sobre a preparação para o show de abertura, ressaltando a alegria de tocar no Círio. “Estamos preparando muita novidade”, adiantou o músico.



Segundo Demian, o público poderá aguardar os sucessos do Anjos de Resgate e ‘alguma música que ainda não conhecem’, disse sem revelar um spoiler. Tiguez comentou sobre a presença do fundador da banda, Eraldo Mattos, que sempre participa das festividades, apesar de não estar mais presente nas turnês.



“Ele [Eraldo] faz parte do Círio que nem o Anjos de Resgate; sempre costuma levar a família, vai participa de tudo, já foi na corda duas vezes. O Círio de Nazaré é importante para todos nós”, afirmou Demian.



Entre as canções que não podem faltar estão “A Tua Família”, “Amigos Pela Fé” e “Anjos de Resgate”. O vocalista do grupo, Diego, revelou que os fãs da banda em Belém têm um papel especial na trajetória da banda, que recebe o carinho do público, mesmo em momentos de passagem pelo aeroporto da capital.



“É um carinho muito puro que temos como abastecimento para a nossa missão e o que dar força para gente continuar”, disse.



Diego compartilhou a emoção de retornar a Belém. “O Círio de Nazaré é um evento que a gente aguarda todo ano para participar. É sempre muito especial quando chegamos à cidade, sentimos essa energia e o calor humano, que é como carinho de mãe”, afirmou o cantor.



Ele revelou que a banda fez uma música em homenagem ao povo de Belém, intitulada "Mãe de Nazaré”, dada a importância da festividade e da cidade para os integrantes do ‘Anjos’.

Um dos momentos mais marcantes para Diego foi quando ele trouxe, com o irmão, a mãe para participar da Trasladação. O vocalista também já foi guarda da Imagem Peregrina junto a Eraldo. “As pessoas perguntam como é o Círio, e a gente não consegue nem explicar. Só participando para entender”, disse sobre a grandiosidade da manifestação católica.



CÍRIO MUSICAL



A vasta programação do festival também conta com apresentações da Rosan de Saron, outra banda que tem um fã clube gigantesco no Estado e também faz parte do evento há várias edições. O show ocorrerá no dia 22 de outubro.



Quem dá continuidade nas apresentações é Thiago Brado, Ana Gabriela, Davidson Silva, Adoração e Vida, Tony Alison, Ziza Fernandes, Ministério Seráfico e Sementes do Verbo, Vida e Cruz e Banda Caju, Suley Façanha, Missionário Shalon e Adriana Arydes.



O encerramento será com o Padre Francisco Cavalcante e a Banda da Guarda de Nazaré. Padre Cavalcante é conhecido pela disponibilidade em sempre atender os fiéis e pelo engajamento na missão de motivar jovens a conhecerem a casa de Deus, além de ser um dos párocos mais novos que já atuaram no Santuário da Rainha da Amazônia. Atualmente, além de exercer as funções paroquiais, Padre Cavalcante é Coordenador de Comunicação do Santuário.