Ballarte, Mostra Nilza Maria e Baile do Boto aquecem o circuito cultural de Belém nesta sexta (20)

Nesta sexta-feira (20/06), Belém vai respirar arte e cultura, com uma agenda que abrange espetáculos de dança, apresentações teatrais, shows musicais e festas temáticas que ocupam diversos espaços culturais. Um dos destaques da noite é a realização da 19ª edição do “Ballarte - O Estudo da Dança", promovido pela Ballare Escola de Dança. O evento, que é parte do calendário da escola desde sua fundação, vai ser realizado no Teatro do SESI, localizado no bairro do Marco, a partir das 20h. Este ano, o espetáculo intitulado “À luz dos repertórios" leva ao palco coreografias que marcaram a trajetória da Ballare ao longo de seus 24 anos de atuação. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do teatro ou pelo site Sympla.

O show performático reúne apresentações de alunos de ballet clássico, jazz, sapateado e dança contemporânea, com direção da professora e bailarina Ana Rosa Crispino, que também é examinadora internacional da Royal Academy of Dance.

Segundo ela, o evento tem uma proposta pedagógica e formativa. “Reviver coreografias que foram apresentadas ao longo dessas duas décadas é realmente muito emocionante. Os alunos ouviram sobre o que vão apresentar, assistiram aos vídeos do passado e terão a oportunidade de dar a essas apresentações vida nova, novos corpos dançantes em cena”, conta a diretora.

Ana Rosa explica que a construção do espetáculo partiu de uma palestra ministrada pela pesquisadora e crítica de dança Marcela Benvegnu, que discutiu temas como remontagem, releitura, adaptação e inspiração na criação coreográfica.

Durante a apresentação, o público poderá assistir a trechos de produções já encenadas pela escola, como “O Pequeno Príncipe”, “Alice no País das Maravilhas", “Peter Pan” e “Coppélia”, além de repertórios musicais como “Mamma Mia”, “O Rei Leão” e “Aladim”.

No campo do ballet clássico, a escola revisita obras consagradas como “Paquita”, “Giselle" e “O Corsário”. “Vou ter a oportunidade de assistir meus alunos dançando coreografias que eu mesma já dancei há algum tempo. Vai ser um momento de muita emoção”, completa a professora.

A diretora também destacou que o espetáculo é resultado de um trabalho em equipe. Ao lado dela, atuam as professoras Suzana Luz, Camila Viana, Marina Nascimento - todas registradas na Royal Academy -, além das bailarinas Gabrielle Morbach e Juliana Colino. “Eu idealizei o projeto, mas conto com uma equipe gabaritada que está comigo diariamente em sala de aula, construindo tudo coletivamente”, destacou.

ENCENAÇÃO

Esta sexta-feira terá a continuidade da 5ª Mostra de Teatro Nilza Maria, que segue até domingo (22), no Theatro da Paz. A mostra, promovida pelo Governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Cultura (Secult), é gratuita e homenageia o ator e roteirista Mário Alberto Filé, falecido em fevereiro deste ano. Na programação de hoje, o público poderá assistir ao espetáculo “Solo de Marajó", apresentado pelo Grupo Usina, às 20h. Inspirada no romance homônimo de Dalcídio Jurandir, a montagem reúne narrativas que refletem o cotidiano e o imaginário da Ilha do Marajó.

Os ingressos para os espetáculos podem ser retirados a partir das 9h do dia da apresentação no site Ticket Fácil ou presencialmente na bilheteria do teatro, duas horas antes do início.

FESTAS

Para os que preferem curtir a noite ao som de ritmos regionais e clima junino, o Espaço Cultural Apoena, localizado na Avenida Duque de Caxias, 450, no bairro do Marco, recebe a edição especial e junina do “Baile do Boto”, a partir das 20h. A festa é comandada pelo cantor Jorginho Gomez, conhecido artisticamente como o Boto do Pará, que promete transformar o salão com sua mistura de swing do Norte, brega-arrocha e músicas típicas da quadra junina. Ele estará acompanhado dos “Botos dançarinos” e do DJ Me Gusta, responsável pelo set da noite.

O cantor Jorginho Gomez e os Botos (Divulgação)

Segundo Jorginho, o repertório da noite vai incluir forró pé de serra, sucessos românticos dos anos 90 e hits paraenses em ritmo de bregarrocha. “O mês de junho é mágico, porque o povo transborda alegria nas ruas. Estaremos caracterizados no clima junino e vai ser lindo ver o público também entrando no clima”, afirmou o cantor. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos diretamente no local.

DJ Me Gusta (Divulgação)

Já os fãs de rock internacional têm encontro marcado no Studio Pub Belém, no bairro de Batista Campos, que preparou uma noite dedicada aos grandes sucessos dos anos 90 e 2000. O espaço recebe os shows das bandas Oasis Experience e Red Hot Chili Peppers Cover Belém, além da discotecagem do DJ Junior Soares. Os ingressos estão à venda no site da Sympla.