Baile solidário arrecada doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Belém

O coletivo feminino Lady’s do Reggae promove, nesta terça-feira (10), o Baile das Lady’s, um evento solidário com entrada gratuita em Belém. A programação tem como objetivo arrecadar doações destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas por uma ação do grupo União Solidária.

O evento será realizado no Espaço Cultural Poraquê, localizado na rua dos Quarenta e Oito, nº 42, no bairro Batista Campos. Durante a programação, o público poderá contribuir com diferentes tipos de donativos que serão repassados à iniciativa social que presta assistência a pessoas em situação de rua na praça do Operário, no bairro de São Brás.

VEJA MAIS

A entrega das doações arrecadadas está prevista para o dia 27 de março, durante uma ação organizada pelo grupo União Solidária.

Baile solidário terá música, dança e atividades culturais

Além da mobilização social, o Baile das Lady’s contará com uma programação cultural voltada à valorização da cultura reggae. O evento terá discotecagem das DJs Cleide Roots, Shakur e Karyna White, que irão comandar a trilha sonora da noite.

A programação também inclui uma aula de dança reggae, promovida pelo projeto Dança Reggae de Salão, com condução do professor Eduardo Murvin, incentivando a participação do público. Durante o evento, os participantes também poderão conferir a feirinha de artesanato.

De acordo com o coletivo Lady’s do Reggae, a iniciativa também busca fortalecer a presença feminina nos movimentos culturais e populares da cidade. O grupo defende a criação de espaços em que mulheres possam atuar com segurança, voz ativa e participação nas decisões. Entre as pautas defendidas pelo coletivo está o combate ao feminicídio e o incentivo à presença feminina na organização e liderança de atividades culturais e sociais.

Veja como participar do evento solidário

A participação no baile é gratuita, mas os organizadores incentivam que o público leve doações que serão destinadas às pessoas atendidas pela ação social.

Podem ser doados:

Roupas

Água mineral

Sucos

Alimentos

Materiais para preparo de mingau

Serviço

Evento: Baile das Lady’s – ação solidária do coletivo Lady’s do Reggae

Data: terça-feira, 10 de março de 2026

Local: Espaço Cultural Poraquê – rua dos Quarenta e Oito, nº 42, Batista Campos, Belém (em frente ao shopping Pátio Belém)

Entrada: gratuita

Doações: roupas, água mineral, sucos, alimentos e materiais para mingau

Instagram: @ladysdoreggae