Baile solidário arrecada doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Belém
Evento do coletivo Lady’s do Reggae ocorre no Espaço Cultural Poraquê com entrada gratuita e programação cultural
O coletivo feminino Lady’s do Reggae promove, nesta terça-feira (10), o Baile das Lady’s, um evento solidário com entrada gratuita em Belém. A programação tem como objetivo arrecadar doações destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas por uma ação do grupo União Solidária.
O evento será realizado no Espaço Cultural Poraquê, localizado na rua dos Quarenta e Oito, nº 42, no bairro Batista Campos. Durante a programação, o público poderá contribuir com diferentes tipos de donativos que serão repassados à iniciativa social que presta assistência a pessoas em situação de rua na praça do Operário, no bairro de São Brás.
A entrega das doações arrecadadas está prevista para o dia 27 de março, durante uma ação organizada pelo grupo União Solidária.
Baile solidário terá música, dança e atividades culturais
Além da mobilização social, o Baile das Lady’s contará com uma programação cultural voltada à valorização da cultura reggae. O evento terá discotecagem das DJs Cleide Roots, Shakur e Karyna White, que irão comandar a trilha sonora da noite.
A programação também inclui uma aula de dança reggae, promovida pelo projeto Dança Reggae de Salão, com condução do professor Eduardo Murvin, incentivando a participação do público. Durante o evento, os participantes também poderão conferir a feirinha de artesanato.
De acordo com o coletivo Lady’s do Reggae, a iniciativa também busca fortalecer a presença feminina nos movimentos culturais e populares da cidade. O grupo defende a criação de espaços em que mulheres possam atuar com segurança, voz ativa e participação nas decisões. Entre as pautas defendidas pelo coletivo está o combate ao feminicídio e o incentivo à presença feminina na organização e liderança de atividades culturais e sociais.
Veja como participar do evento solidário
A participação no baile é gratuita, mas os organizadores incentivam que o público leve doações que serão destinadas às pessoas atendidas pela ação social.
Podem ser doados:
- Roupas
- Água mineral
- Sucos
- Alimentos
- Materiais para preparo de mingau
Serviço
Evento: Baile das Lady’s – ação solidária do coletivo Lady’s do Reggae
Data: terça-feira, 10 de março de 2026
Local: Espaço Cultural Poraquê – rua dos Quarenta e Oito, nº 42, Batista Campos, Belém (em frente ao shopping Pátio Belém)
Entrada: gratuita
Doações: roupas, água mineral, sucos, alimentos e materiais para mingau
Instagram: @ladysdoreggae
