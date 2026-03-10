Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Baile solidário arrecada doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Belém

Evento do coletivo Lady’s do Reggae ocorre no Espaço Cultural Poraquê com entrada gratuita e programação cultural

Hannah Franco
fonte

Baile das Lady’s arrecada doações em evento solidário em Belém. (Divulgação/Espaço Poraquê)

O coletivo feminino Lady’s do Reggae promove, nesta terça-feira (10), o Baile das Lady’s, um evento solidário com entrada gratuita em Belém. A programação tem como objetivo arrecadar doações destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas por uma ação do grupo União Solidária.

O evento será realizado no Espaço Cultural Poraquê, localizado na rua dos Quarenta e Oito, nº 42, no bairro Batista Campos. Durante a programação, o público poderá contribuir com diferentes tipos de donativos que serão repassados à iniciativa social que presta assistência a pessoas em situação de rua na praça do Operário, no bairro de São Brás.

A entrega das doações arrecadadas está prevista para o dia 27 de março, durante uma ação organizada pelo grupo União Solidária.

Baile solidário terá música, dança e atividades culturais

Além da mobilização social, o Baile das Lady’s contará com uma programação cultural voltada à valorização da cultura reggae. O evento terá discotecagem das DJs Cleide Roots, Shakur e Karyna White, que irão comandar a trilha sonora da noite.

A programação também inclui uma aula de dança reggae, promovida pelo projeto Dança Reggae de Salão, com condução do professor Eduardo Murvin, incentivando a participação do público. Durante o evento, os participantes também poderão conferir a feirinha de artesanato.

De acordo com o coletivo Lady’s do Reggae, a iniciativa também busca fortalecer a presença feminina nos movimentos culturais e populares da cidade. O grupo defende a criação de espaços em que mulheres possam atuar com segurança, voz ativa e participação nas decisões. Entre as pautas defendidas pelo coletivo está o combate ao feminicídio e o incentivo à presença feminina na organização e liderança de atividades culturais e sociais.

Veja como participar do evento solidário

A participação no baile é gratuita, mas os organizadores incentivam que o público leve doações que serão destinadas às pessoas atendidas pela ação social.

Podem ser doados:

  • Roupas
  • Água mineral
  • Sucos
  • Alimentos
  • Materiais para preparo de mingau

Serviço

Evento: Baile das Lady’s – ação solidária do coletivo Lady’s do Reggae

Data: terça-feira, 10 de março de 2026

Local: Espaço Cultural Poraquê – rua dos Quarenta e Oito, nº 42, Batista Campos, Belém (em frente ao shopping Pátio Belém)

Entrada: gratuita

Doações: roupas, água mineral, sucos, alimentos e materiais para mingau

Instagram: @ladysdoreggae

Cultura
.
