O Liberal chevron right Belém chevron right

Ufra arrecada doações de papel para cuidados de animais em reabilitação; veja como contribuir

Os materiais são fundamentais para a rotina do Cetras e ajudam a manter o bem-estar dos animais em situação de vulnerabilidade

Ayla Ferreira
fonte

O Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Selvagens da Ufra atende diversos animais, como aves de rapina. (Foto: Igor Mota/O Liberal)

O Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Selvagens da Universidade Federal Rural da Amazônia (Cetras) da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) está arrecadando doações de papéis para o aconchego e cuidado dos animais em situação de vulnerabilidade. Para doar, é preciso comparecer presencialmente ao Cetras, localizado no campus Belém da Ufra, no bairro da Terra Firme.

Na rotina do Cetras, os materiais viram cuidado, conforto e recomeço para a fauna atendida. Os pesquisadores utilizam os papéis para forrar recintos, manter os ambientes limpos e secos, confeccionar touquinhas e proporcionar mais conforto aos animais em reabilitação. É essencial que os papéis doados estejam em boas condições: limpos, secos e livres de mofo. Materiais contaminados podem prejudicar a saúde dos animais, que já se encontram em situação de vulnerabilidade.

O Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Selvagens da Universidade Federal Rural da Amazônia (Cetras/Ufra) é responsável pelo atendimento de animais selvagens encaminhados por órgãos ambientais e instituições parceiras, para realizar o atendimento veterinário e reabilitação biológica até a possível soltura. Além disso, promovem atividades de ensino, pesquisa e extensão sobre a fauna brasileira.

Confira os materiais aceitos

  • Jornais
  • Revistas
  • Papel
  • Papelão
  • Cadernos

Somente folhas inteiras podem ser doadas. Além disso, os materiais devem estar limpos, secos e livres de mofo.

Serviço

Local de recebimento das doações: Cetras/Ufra
Endereço: Universidade Federal Rural da Amazônia. Av. Presidente Tancredo Neves, 2501 - Terra Firme.
Horário de recebimento: segunda a sexta-feira de 8:00 às 17:00. Sábado: 8:00 às 12:00h.
Mais informações: disponíveis pelo e-mail cetras.ufra@gmail.com e Instagram @cetrasufra

O projeto aceitará doações até que a meta seja atingida.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram
