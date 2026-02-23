Ufra arrecada doações de papel para cuidados de animais em reabilitação; veja como contribuir

O Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Selvagens da Universidade Federal Rural da Amazônia (Cetras) da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) está arrecadando doações de papéis para o aconchego e cuidado dos animais em situação de vulnerabilidade. Para doar, é preciso comparecer presencialmente ao Cetras, localizado no campus Belém da Ufra, no bairro da Terra Firme.

Na rotina do Cetras, os materiais viram cuidado, conforto e recomeço para a fauna atendida. Os pesquisadores utilizam os papéis para forrar recintos, manter os ambientes limpos e secos, confeccionar touquinhas e proporcionar mais conforto aos animais em reabilitação. É essencial que os papéis doados estejam em boas condições: limpos, secos e livres de mofo. Materiais contaminados podem prejudicar a saúde dos animais, que já se encontram em situação de vulnerabilidade.

O Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Selvagens da Universidade Federal Rural da Amazônia (Cetras/Ufra) é responsável pelo atendimento de animais selvagens encaminhados por órgãos ambientais e instituições parceiras, para realizar o atendimento veterinário e reabilitação biológica até a possível soltura. Além disso, promovem atividades de ensino, pesquisa e extensão sobre a fauna brasileira.

Confira os materiais aceitos

Jornais

Revistas

Papel

Papelão

Cadernos

Somente folhas inteiras podem ser doadas. Além disso, os materiais devem estar limpos, secos e livres de mofo.

Serviço

Local de recebimento das doações: Cetras/Ufra

Endereço: Universidade Federal Rural da Amazônia. Av. Presidente Tancredo Neves, 2501 - Terra Firme.

Horário de recebimento: segunda a sexta-feira de 8:00 às 17:00. Sábado: 8:00 às 12:00h.

Mais informações: disponíveis pelo e-mail cetras.ufra@gmail.com e Instagram @cetrasufra

O projeto aceitará doações até que a meta seja atingida.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades