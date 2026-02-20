Felca publica carta sobre cão Orelha e maus-tratos animais e pede 'mudanças urgentes' ao MP

O influenciador Felca se manifestou publicamente sobre o caso do cão Orelha, que mobilizou as redes sociais nas últimas semanas. Em uma carta aberta publicada em seu perfil no Instagram, ele afirmou que o episódio expôs a fragilidade dos mecanismos de proteção aos animais no País.

No texto, Felca defende que a comoção digital não pode ser o único motor para que haja investigação e punição. Para ele, é necessário estruturar respostas permanentes e eficazes.

Proposta de canal exclusivo de denúncias

Entre as sugestões apresentadas, o influenciador propõe a criação de um canal específico de Disque-Denúncia voltado exclusivamente para casos de maus-tratos contra animais. Segundo ele, a centralização e especialização das denúncias poderiam agilizar apurações e reduzir a impunidade.

Felca também mencionou que mais de 760 mil pessoas já assinaram uma petição na plataforma Change.org pedindo providências. De acordo com o criador de conteúdo, cada assinatura simboliza a recusa coletiva em normalizar a violência contra animais.

Pressão ao Ministério Público

Na carta, o influenciador direciona um pedido ao Ministério Público (MP) para que avalie medidas mais rápidas e estruturadas na apuração de denúncias. Ele argumenta que a ausência de respostas firmes pode estimular a repetição de crimes.

A manifestação repercutiu entre seguidores e ativistas da causa animal, que veem no posicionamento uma tentativa de ampliar o debate público e pressionar por mudanças concretas.

Natural de Londrina (Paraná), Felca ganhou notoriedade nacional após produzir um documentário sobre segurança de crianças e adolescentes no ambiente virtual, trabalho que inspirou a apresentação de projetos de lei na Câmara dos Deputados.