Baile do Seu Godô terá homenagem com nova música sobre ícone das noites paraenses

No próximo sábado (3), o Baile do Seu Godô chega a 6ª edição com uma novidade: a banda Na Cuíra, atração principal da noite, vai dar uma “palhinha” da nova música em homenagem ao Seu Godofredo, anfitrião da festa e ícone das noites paraenses. O evento será a partir das 20h, no Espaço Cultural Apoena.

“Esta será a segunda vez que vamos tocar no Baile do Seu Godô, que além de ser uma figura icônica na cena cultural de Belém, também é um grande amigo da nossa banda. Mas neste sábado, temos uma surpresa para ele e o público presente. Vamos tocar, pela primeira vez, uma canção composta especialmente para homenagear Godofredo”, conta Kleyton Silva, vocalista da banda.

O dono do baile já é protagonista da canção “Seu Godofredo” de Félix Robatto, famosa na Lambateria, festa tradicional de Belém, realizada às quintas-feiras. Para o homenageado, ser inspiração em mais uma música é um privilégio.

“Estou com a expectativa nas alturas. Me sinto privilegiado, pois é uma honra ter minha paixão pela cultura paraense eternizada em uma música. Vou ouvi-la pela primeira vez com o público e tenho certeza que, além de emocionar, vai deixar o nosso baile ainda mais animado”, declara Godô.

A música, que ainda não teve título revelado, é uma composição de Geraldinho, Layse Rodrigues e Kleyton Silva. “Queremos celebrar a vida dele e toda a alegria e vigor que ele expressa nas noites de Belém, ele merece!”, destaca o artista.

O Baile do Seu Godô

O Baile do Seu Godô é inspirado nesta grande personalidade e dançarino das noites de Belém, o seu Godofredo, 70 anos. A festa é produzida para quem, assim como o anfitrião, gosta muito de dançar. Nesta edição junina, as atrações prometem brega, lambada, cúmbia, xote, pé de serra, baião, boi, carimbó e muito mais.

Com uma trajetória de oito anos de atuação pulsante na cena cultural de Belém, a Banda Na Cuíra será a atração principal desta edição do baile. Em seu repertório, músicas autorais e interpretações de artistas consagrados da cena musical do Pará e da América Latina, bailando com a sonoridade das cúmbias, bregas, xotes, guitarradas, banguês e carimbós. Seus shows são um verdadeiro caldeirão musical amazônico, tão vibrante e quente quanto o clima de Belém.

O baile conta ainda com a discotecagem da DJ Jack Sainha, animando o salão a partir das 20h e depois da banda com um set especial do jeito que o anfitrião do baile gosta.

Serviço

6ª Edição Baile do Seu Godofredo - Edição Junina

Data: 3, sábado

Hora: 20h

Ingressos: R$ 20

Local: Espaço Cultural Apoena. Av. Duque de Caxias 450 altos, esq. c/ Tv. Antônio Baena

Inf: 98124-1363//98203-8913