Baile do Hawaii traz atrações de escolas de samba do Rio de Janeiro para Assembleia Paraense

Com o começo do carnaval, a Assembléia Paraense não iria ficar de fora. Nesta sexta-feira (26), o tradicional 'Baile do Hawaii' chega para garantir a folia ao clube. Um dos eventos mais animados e festivos da Assembleia Paraense vai honrar a tradição e trazer atrações inéditas boa para abrilhantar a festa. A programação será no Deck 360º (Sede Campestre), a partir das 19 horas.

Atrações musicais

Mantendo a qualidade dos bailes anteriores, esse ano a festa carnavalesca contará com atrações nacionais e locais muito especiais. Entre elas o celebrado intérprete Marquinhos Art’Samba, sucesso nos desfiles da Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro.

O grupo carioca Clube do Samba Enredo será uma das atrações do Baile do Hawaii 2024 (Foto: Divulgação)

Também marcará presença no baile o cantor Tinga, outro grande sambista carioca, intérprete da Escola de Samba Vila Isabel. Outro destaque será o prestigiado grupo carioca Clube do Samba Enredo, cujo repertório é um verdadeiro passeio por antológicos sambas de enredo e marchinhas tradicionais, que marcaram a história da música desde de1930, quando o gênero do samba tomou conta dos carnavais.

E nessa animada festa de carnaval, de confetes e serpentinas, as atrações regionais darão o tempero paraense na folia. Participam também o cantor Afonso Capello e Banda e o DJ Tarrika.

Na última edição do ‘Baile do Hawaii', em 2023, a festa foi comandada pelo cantor Arlindinho Cruz, filho do lendário Arlindo Cruz. Além da Banda De Bobera e do DJ Fábio Yamada.

Expectativas

O ‘Baile do Hawaii’ é um dos bailes mais tradicionais da cidade, feito para sócios e convidados de sócios da Assembléia Paraense. De acordo com Luiz Carlos Rocha, diretor de operações do clube, o evento já estava sendo organizado com antecedência, tendo as suas atrações de samba fechadas desde antes do réveillon.

Segundo o diretor, a festa tem um apelo popular dentro do quadro social e a expectativa é de que compareçam pelo menos duas mil pessoas. “Esperamos que o sócio compareça, para se divertir no clube com toda a segurança proporcionada. A Assembléia Paraense sempre foi uma incentivadora da cultura e da música local, então estamos com uma expectativa muito otimista para o Baile do Hawaii 2024”, explica.

“O público pode esperar esse ano a mesma animação dos anos anteriores, principalmente com os artistas que vão participar, já que são puxadores de escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro. Além das atrações locais, que sempre fazem parte dessa grande festa”, comenta.

Convites

Para garantir a entrada na festa, cada sócio proprietário poderá pagar e emitir até 2 convites, no site e aplicativo de forma fácil e prática. Os convites são limitados.

Copinho do Bem

Assim como na edição do Baile do Hawaii de 2023, a programação de carnaval da Assembléia Paraense também tem preocupação com o meio ambiente. Pensando nisso, o evento utilizará o "Copinho do Bem” para contribuir na diminuição do uso de descartáveis e na preservação da natureza.

Cada participante poderá solicitar o Copinho em qualquer ponto de venda e, ao final do evento, decide se devolve o Copinho ou leva para casa, mediante o pagamento de uma taxa de R$6,00 por cada copo.