Bafta 2026: 'O Agente Secreto' é pré-indicado ao 'Oscar britânico'; Wagner Moura fica de fora
O Agente Secreto está entre os pré-indicados ao Bafta 2026 (British Academy Film Awards), premiação considerada o Oscar britânico. O filme brasileiro é candidato às categorias de Filme em Língua Não Inglesa e Roteiro Original (veja abaixo os concorrentes). O documentário Apocalipse nos Trópicos também está na relação.
Apesar do reconhecimento que vem conquistando em diversos prêmios internacionais, Wagner Moura ficou de fora da lista do Bafta, divulgada na manhã desta sexta-feira, 9.
A lista final de indicados ao Bafta será anunciada no dia 27, e a cerimônia será em 22 de fevereiro.
No ano passado, a Academia Britânica de Cinema também não incluiu Fernanda Torres entre as pré-indicadas à categoria de Melhor Atriz, mas indicou Ainda Estou Aqui ao prêmio de Filme em Língua Não Inglesa. O longa de Walter Salles perdeu para o polêmico Emilia Perez.
Pré-indicados ao Bafta 2026
Melhor Filme
- The Ballad of Wallis Island - Bugonia - Frankenstein - Hamnet - I Swear - Marty Supreme - Nuremberg - Uma Batalha Após a Outra - Valor Sentimental - Pecadores
Melhor Filme Britânico
- Extermínio: A Evolução - Balada de um Jogador - The Ballad of Wallis Island - Bridget Jones: Louca pelo Garoto - The Choral - Morra, Amor - Adeus, June - H Is for Hawk - Hamnet - I Swear - Mr. Burton - Pillion - Os Roses: Até que a Morte os Separe - Steve - Tempo de Guerra
Melhor Filme em Língua Não Inglesa
- Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi (França) - La Grazia, de Paolo Sorrentino (Itália) - A Garota Canhota, de Tsou Shih-Ching (França/Taiwan) - A Única Saída, de Park Chan-wook (Coreia do Sul) - Nouvelle Vague, de Richard Linklater (Estados Unidos) - Família de Aluguel, de Hikari (Japão) - O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho (Brasil) - Valor Sentimental, de Joachim Trier (Noruega) - Sirât, de Oliver Laxe (Espanha) - A Voz de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania (Tunísia/França)
Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico
- The Ceremony - The Man in My Basement - Mother Vera - My Fathers Shadow - Pillion - Ocean with David Attenborough - The Shadow Scholars - Urchin - A Want In Her - Wasteman
Melhor Filme para Crianças e Família
- Arco - Boong - Elio - Grow - Como Treinar o Seu Dragão - Lilo & Stitch - Little Amelie - Zootopia 2
Melhor Roteiro Original
- Blue Moon - Casa de Dinamite - I Swear - Is This Thing On? - Foi Apenas Um Acidente - Marty Supreme - O Agente Secreto - Valor Sentimental - Pecadores - A Hora do Mal
Melhor Ator
- Robert Aramayo, por I Swear - Timothée Chalamet, por Marty Supreme - Russell Crowe, por Nuremberg - Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra - Joel Edgerton, por Sonhos de Trem - Ethan Hawke, por Blue Moon - Michael B. Jordan, por Pecadores - Harry Melling, por Pillion - Cillian Murphy, por Steve - Jesse Plemons, por Bugonia
Melhor Atriz
- Jessie Buckley, por Hamnet - Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria - Cynthia Erivo, por Wicked: Parte 2 - Kate Hudson, por Song Sung Blue - Chase Infiniti, por Uma Batalha Após a Outra - Jennifer Lawrence, por Morra, Amor - Renate Reinsve, por Valor Sentimental - Andrea Riseborough, por Dragonfly - Emma Stone, por Bugonia - Tessa Thompson, por Hedda
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio Del Toro, por Uma Batalha Após a Outra - Jacob Elordi, por Frankenstein - Delroy Lindo, por Pecadores - Paul Mescal, por Hamnet - Peter Mullan, por I Swear - Sean Penn, por Uma Batalha Após a Outra - Adam Sandler, por Jay Kelly - Andrew Scott, por Blue Moon - Alexander Skarsgård, por Pillion - Stellan Skarsgård, por Valor Sentimental
Melhor Atriz Coadjuvante
- Odessa Azion, por Marty Supreme - Brenda Blethyn, por Dragonfly - Ariana Grande, por Wicked: Parte 2 - Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor Sentimental - Amy Madigan, por A Hora do Mal - Wunmi Mosaku, por Pecadores - Carey Mulligan, por The Ballad of Wallis Island - Gwyneth Paltrow, por Marty Supreme - Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra - Emily Watson, por Hamnet
Melhor Elenco
- Frankenstein - Hamnet - A House of Dynamite - I Swear - Marty Supreme - One Battle After Another - Pillion - Sentimental Value - Sinners - Sirat
Melhor Documentário
- 2000 Meters To Andriivka - Apocalipse nos Trópicos - Becoming Led Zeppelin - Cover-Up - The Librarians - Mr Nobody Against Putin - Ocean with David Attenborough - One to One: John & Yoko - The Perfect Neighbour - Riefenstahl
Melhor Animação
- Arco - The Bad Guys 2 - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - Elio - Little Amelie - Zootopia 2
Melhor Diretor
- Bugonia (Yorgos Lanthimos) - Die My Love (Lynne Ramsay) - Hamnet (Chloé Zhao) - A House of Dynamite (Kathryn Bigelow) - Marty Supreme (Josh Safdie) - One Battle After Another (Paul Thomas Anderson) - Rental Family (Hikari) - Sentimental Value (Joachim Trier) - Sinners (Ryan Coogler) - The Voice of Hind Rajab (Kaouther Ben Hania)
Melhor Fotografia
- Ballad of a Small Player - Bugonia - Die My Love - F1 - Frankenstein - Hamnet - Marty Supreme - One Battle After Another - Sinners - Train Dreams
Melhor Figurino
- Bugonia - Downton Abbey: The Grand Finale - Frankenstein - Hamnet - Marty Supreme - Nouvelle Vague - Nuremberg - One Battle After Another - Sinners - Wicked: For Good
Melhor Edição
- 28 Years Later - Bugonia - F1 - Frankenstein - Hamnet - A House of Dynamite - Marty Supreme - One Battle After Another - Sinners - Weapons
Melhor Cabelo & Maquiagem
- Bugonia - Downton Abbey: The Grand Finale - Frankenstein - Hamnet - Marty Supreme - Nuremberg - One Battle After Another - Sinners - The Smashing Machine - Wicked: For Good
Melhor Trilha Sonora
- 28 Years Later - The Ballad of Wallis Island - Bugonia - Frankenstein - Hamnet - Marty Supreme - Nuremberg - One Battle After Another - Sinners - Wicked: For Good
Melhor Design de Produção
- Ballad of a Small Player - Bugonia - The Fantastic Four: First Steps - Frankenstein - Hamnet - Marty Supreme - Mickey 17 - One Battle After Another - Sinners - Wicked: For Good
