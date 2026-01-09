Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bafta 2026: 'O Agente Secreto' é pré-indicado ao 'Oscar britânico'; Wagner Moura fica de fora

Estadão Conteúdo

O Agente Secreto está entre os pré-indicados ao Bafta 2026 (British Academy Film Awards), premiação considerada o Oscar britânico. O filme brasileiro é candidato às categorias de Filme em Língua Não Inglesa e Roteiro Original (veja abaixo os concorrentes). O documentário Apocalipse nos Trópicos também está na relação.

Apesar do reconhecimento que vem conquistando em diversos prêmios internacionais, Wagner Moura ficou de fora da lista do Bafta, divulgada na manhã desta sexta-feira, 9.

A lista final de indicados ao Bafta será anunciada no dia 27, e a cerimônia será em 22 de fevereiro.

No ano passado, a Academia Britânica de Cinema também não incluiu Fernanda Torres entre as pré-indicadas à categoria de Melhor Atriz, mas indicou Ainda Estou Aqui ao prêmio de Filme em Língua Não Inglesa. O longa de Walter Salles perdeu para o polêmico Emilia Perez.

Pré-indicados ao Bafta 2026

Melhor Filme

- The Ballad of Wallis Island - Bugonia - Frankenstein - Hamnet - I Swear - Marty Supreme - Nuremberg - Uma Batalha Após a Outra - Valor Sentimental - Pecadores

Melhor Filme Britânico

- Extermínio: A Evolução - Balada de um Jogador - The Ballad of Wallis Island - Bridget Jones: Louca pelo Garoto - The Choral - Morra, Amor - Adeus, June - H Is for Hawk - Hamnet - I Swear - Mr. Burton - Pillion - Os Roses: Até que a Morte os Separe - Steve - Tempo de Guerra

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

- Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi (França) - La Grazia, de Paolo Sorrentino (Itália) - A Garota Canhota, de Tsou Shih-Ching (França/Taiwan) - A Única Saída, de Park Chan-wook (Coreia do Sul) - Nouvelle Vague, de Richard Linklater (Estados Unidos) - Família de Aluguel, de Hikari (Japão) - O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho (Brasil) - Valor Sentimental, de Joachim Trier (Noruega) - Sirât, de Oliver Laxe (Espanha) - A Voz de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania (Tunísia/França)

Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico

- The Ceremony - The Man in My Basement - Mother Vera - My Fathers Shadow - Pillion - Ocean with David Attenborough - The Shadow Scholars - Urchin - A Want In Her - Wasteman

Melhor Filme para Crianças e Família

- Arco - Boong - Elio - Grow - Como Treinar o Seu Dragão - Lilo & Stitch - Little Amelie - Zootopia 2

Melhor Roteiro Original

- Blue Moon - Casa de Dinamite - I Swear - Is This Thing On? - Foi Apenas Um Acidente - Marty Supreme - O Agente Secreto - Valor Sentimental - Pecadores - A Hora do Mal

Melhor Ator

- Robert Aramayo, por I Swear - Timothée Chalamet, por Marty Supreme - Russell Crowe, por Nuremberg - Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra - Joel Edgerton, por Sonhos de Trem - Ethan Hawke, por Blue Moon - Michael B. Jordan, por Pecadores - Harry Melling, por Pillion - Cillian Murphy, por Steve - Jesse Plemons, por Bugonia

Melhor Atriz

- Jessie Buckley, por Hamnet - Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria - Cynthia Erivo, por Wicked: Parte 2 - Kate Hudson, por Song Sung Blue - Chase Infiniti, por Uma Batalha Após a Outra - Jennifer Lawrence, por Morra, Amor - Renate Reinsve, por Valor Sentimental - Andrea Riseborough, por Dragonfly - Emma Stone, por Bugonia - Tessa Thompson, por Hedda

Melhor Ator Coadjuvante

- Benicio Del Toro, por Uma Batalha Após a Outra - Jacob Elordi, por Frankenstein - Delroy Lindo, por Pecadores - Paul Mescal, por Hamnet - Peter Mullan, por I Swear - Sean Penn, por Uma Batalha Após a Outra - Adam Sandler, por Jay Kelly - Andrew Scott, por Blue Moon - Alexander Skarsgård, por Pillion - Stellan Skarsgård, por Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

- Odessa Azion, por Marty Supreme - Brenda Blethyn, por Dragonfly - Ariana Grande, por Wicked: Parte 2 - Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor Sentimental - Amy Madigan, por A Hora do Mal - Wunmi Mosaku, por Pecadores - Carey Mulligan, por The Ballad of Wallis Island - Gwyneth Paltrow, por Marty Supreme - Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra - Emily Watson, por Hamnet

Melhor Elenco

- Frankenstein - Hamnet - A House of Dynamite - I Swear - Marty Supreme - One Battle After Another - Pillion - Sentimental Value - Sinners - Sirat

Melhor Documentário

- 2000 Meters To Andriivka - Apocalipse nos Trópicos - Becoming Led Zeppelin - Cover-Up - The Librarians - Mr Nobody Against Putin - Ocean with David Attenborough - One to One: John & Yoko - The Perfect Neighbour - Riefenstahl

Melhor Animação

- Arco - The Bad Guys 2 - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - Elio - Little Amelie - Zootopia 2

Melhor Diretor

- Bugonia (Yorgos Lanthimos) - Die My Love (Lynne Ramsay) - Hamnet (Chloé Zhao) - A House of Dynamite (Kathryn Bigelow) - Marty Supreme (Josh Safdie) - One Battle After Another (Paul Thomas Anderson) - Rental Family (Hikari) - Sentimental Value (Joachim Trier) - Sinners (Ryan Coogler) - The Voice of Hind Rajab (Kaouther Ben Hania)

Melhor Fotografia

- Ballad of a Small Player - Bugonia - Die My Love - F1 - Frankenstein - Hamnet - Marty Supreme - One Battle After Another - Sinners - Train Dreams

Melhor Figurino

- Bugonia - Downton Abbey: The Grand Finale - Frankenstein - Hamnet - Marty Supreme - Nouvelle Vague - Nuremberg - One Battle After Another - Sinners - Wicked: For Good

Melhor Edição

- 28 Years Later - Bugonia - F1 - Frankenstein - Hamnet - A House of Dynamite - Marty Supreme - One Battle After Another - Sinners - Weapons

Melhor Cabelo & Maquiagem

- Bugonia - Downton Abbey: The Grand Finale - Frankenstein - Hamnet - Marty Supreme - Nuremberg - One Battle After Another - Sinners - The Smashing Machine - Wicked: For Good

Melhor Trilha Sonora

- 28 Years Later - The Ballad of Wallis Island - Bugonia - Frankenstein - Hamnet - Marty Supreme - Nuremberg - One Battle After Another - Sinners - Wicked: For Good

Melhor Design de Produção

- Ballad of a Small Player - Bugonia - The Fantastic Four: First Steps - Frankenstein - Hamnet - Marty Supreme - Mickey 17 - One Battle After Another - Sinners - Wicked: For Good

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

BAFTA 2026

PRÉ-INDICAÇÕES

O AGENTE SECRETO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

FIGURINO

Anitta abre pasta com spoilers dos looks do Ensaios em rede social

Cantora mostrou detalhes de peças que serão usadas durante a turnê Cosmos

09.01.26 18h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda