Autores paraenses falam sobre como presentear com livros pode transformar a vida dos pequenos

O Dia das Crianças, celebrado, neste sábado (12/11), é uma oportunidade ideal para inspirar os pequenos a explorarem o fascinante universo da leitura. Em um mundo onde as telas ganham cada vez mais espaço, os livros se destacam como uma alternativa enriquecedora para o desenvolvimento dos pequenos, despertando a curiosidade e alimentando a imaginação. Ou até mesmo podendo fazer com que cada página se transforme em uma oportunidade de descoberta.

Segundo a autora paraense Heliana Barriga, conhecida por suas obras que exploram o lúdico e a natureza, incentivar a leitura desde cedo é essencial. "Vejo a importância de incentivar as crianças desde cedo, fazendo junto com elas. Os livros são instrumentos fascinantes de humanidade", afirma.

Para ela, o papel dos adultos é crucial nesse processo. "Nós, adultos, pais, avós, professores, devemos conviver com elas, estimulando leituras poéticas variadas para conquistar a beleza de seu presente. Todos os dias é dia de ler com as crianças”, acrescenta a escritora.

Heliana, que utiliza elementos da Amazônia em suas narrativas, explica que suas obras têm o objetivo de despertar a curiosidade infantil, utilizando a brincadeira com palavras e sons. "O livro é um super-herói, pois ele tem capa. Ele nos escuta, porque às vezes tem orelha. Ele pensa com a gente, porque ele tem miolo. O livro é vivo, assim como a gente, e ele gosta de brincar”, complementa.

Para as crianças em início de leitura, Heliana recomenda livros ricos em imagens e ilustrações. "Indico meus livros ‘A Perereca Sapeca’ e ‘A Abelha Abelhuda’”, diz a autora. “A mediação afetuosa de uma pessoa próxima é fundamental para estimular as leituras próprias das crianças”, acrescenta.

Escritor Caio Matheus (Arquivo pessoal)

O professor e escritor Caio Matheus, autor de obras como ’Estórias de Peixes que Dormem’ e ‘Da Arte de Flutuar’, também reforça a importância da leitura para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças.

"A leitura pode começar antes mesmo da criança saber ler palavras, pois imagens também são textos. Autores como Anna Cunha fazem um trabalho incrível nesse sentido", explica.

Para leitores em início de alfabetização, Caio recomenda livros com textos curtos e ilustrações, como os de André Neves. Ele também destaca que os adultos têm um papel importante como ‘curadores-pontes’ entre os pequenos leitores e os livros. "Nosso papel é garantir essa travessia, como um guia", comenta o autor.

Quando se trata de escolher um livro para cada faixa etária, Caio acredita que conhecer o leitor é fundamental. "O mais comum é buscar de acordo com a faixa etária indicativa, mas esse critério não pode ser o principal. É preciso conhecer os interesses e gostos da criança, além de confiar em nossa experiência como leitores”, acrescenta.

Para os leitores mais avançados, Caio sugere clássicos como ‘Pinóquio’, ‘Alice’ e ‘O Pequeno Príncipe’, além das coletâneas de contos de fadas. "Os bons livros podem ser desfrutados de diferentes formas conforme a criança cresce. A leitura deve ser um momento de diversão, não uma imposição didática", afirma.

Além de estimular a imaginação e o desenvolvimento cognitivo, a leitura pode ajudar as crianças a adquirir habilidades importantes para a vida em sociedade. "Não conheço melhor estímulo à imaginação do que as palavras de um livro", observou Caio Matheus.