Auto Junino do Curro Velho inicia apresentações nesta sexta-feira (06) e vai até domingo (08)

O Auto Junino do Curro Velho será apresentado de sexta-feira (6) até domingo (8), no Núcleo Curro Velho, em Belém. A programação inclui apresentações teatrais, grupos musicais, feira de economia criativa e venda de alimentos. As atividades começam às 17h, com entrada gratuita. O evento faz parte do Arraial de Todos os Santos, promovido pelo Governo do Estado por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP).

O tema deste ano é “As Cores de São João”. O espetáculo foi desenvolvido a partir de oficinas realizadas desde abril, nas áreas de teatro, dança e música. Mais de 200 crianças e adolescentes participam da montagem.

De acordo com Thiago Miranda, presidente da FCP, o Auto Junino marca o encerramento de um ciclo de oficinas de iniciação artística oferecidas gratuitamente à comunidade.

Esta edição também marca a estreia da turma de dança inclusiva do Curro Velho. Segundo Jorge Cunha, coordenador de Iniciação Artística, a apresentação conta com número significativo de participantes.

O roteiro do espetáculo foi escrito por José Maria Bezerra, professor da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA), que há duas décadas contribui com textos e músicas para os projetos da instituição. O autor informou que o espetáculo foi produzido em um mês e envolve pessoas de diferentes idades, incluindo pessoas com deficiência, familiares e responsáveis.

Serviço

Auto Junino – “As Cores de São João”

Dias: 6, 7 e 8 de junho

Hora: A partir das 17h

Endereço: Núcleo Curro Velho – Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, bairro Telégrafo