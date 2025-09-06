Capa Jornal Amazônia
Auto do Círio 2025: lançamento do tema e cartaz será no dia 14 de setembro

Evento ocorrerá às 10h, no Instituto de Ciências da Arte da UFPA, com participação do Coletivo Cidade Tambor

Gabriel da Mota
fonte

O Auto do Círio existe há mais de 30 anos como um projeto de extensão do Instituto de Ciências da Arte da UFPA (Cristino Martins/ Arquivo O Liberal)

O Auto do Círio 2025 terá o lançamento oficial do tema e do cartaz na manhã do dia 14 de setembro, a partir das 10h, no Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará (UFPA), localizado na praça da República, em Belém. Neste ano, o tema escolhido foi “Nossa Senhora de Nazaré, iluminai as lutas dos Povos da Floresta”, que reforça o caráter político e simbólico do espetáculo.

A cerimônia contará com a participação do Coletivo Cidade Tambor, que prepara uma apresentação especial com o batuque da praça, encerrando o cortejo que tradicionalmente marca o início da jornada de produção do Auto. A ação também convida o público a se integrar à mobilização popular e coletiva que sustenta o espetáculo há mais de três décadas.

Representatividade

Criado em 1993, o Auto do Círio é uma das manifestações artísticas mais emblemáticas do período da festividade nazarena. Realizado na sexta-feira antevéspera da grande procissão, o espetáculo une música, teatro, dança e religiosidade para celebrar a cultura popular amazônica e a devoção à Virgem de Nazaré, caracterizando-se também como um dos projetos de extensão mais antigos da UFPA. Com forte viés político e comunitário, o Auto é reconhecido por valorizar a ancestralidade, os direitos dos povos originários, os desafios da Amazônia e o protagonismo de artistas da periferia, tornando-se um ato de fé, arte e resistência.

